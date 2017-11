In den vergangenen Jahren konnte die Gemeinde von guten Steuer Einnahmen profitieren und so den Steuerfuss tief halten. Leider ist das heute nicht mehr so. Infolge von Steuerrückgängen, verursacht durch geringes Wirtschaftswachstum und Steueroptimierungen mit zusätzlichen Abzügen für den Einkauf in die Pensionskasse oder 3. Säule. Gleichzeitig steigen die gebundenen Ausgaben in den Bereichen Gesundheit und Soziale Sicherheit überprozentual an. Nach etlichen Sparbemühungen im Gemeinderat, Finanzkommission und Einwohnerrat kommen wir nun zum Schluss, um die Gemeinde immer noch attraktiv zu halten, ist eine Steuerfusserhöhung auf 105 % unumgänglich. Von vielen Gegnern wird immer wieder das Goldiland als «schuldig» für die ganze Finanzielle Schieflage erwähnt. Jedoch generiert die Tagesstruktur der Gemeinde auch Mietzins, der mehr ausmacht als die Abschreibungen. Von dem spricht leider niemand. Um potentielle Neuzuzüger und somit neue Steuerzahler anzuziehen ist ein guter Service Public, alle Schulstufen in der Gemeinde, eine gute Infrastruktur mit Hallen- und Gartenbad, Dreifachturnhalle und vieles mehr ein wichtiger Standortvorteil. Es kommt nicht nur auf einen möglichst tiefen Steuerfuss an.

Deshalb stimmen sie am 26. November der geplanten Steuererhöhung von 105 % zu.

Anna Katharina Hess BDP, Einwohnerrätin Obersiggenthal