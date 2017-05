Im OGBV-Jahresprogramm 2017 stand erstmals ein Hochbeetkurs im Programm. Der Präsident des OBGV, Roland Biedermann, konnte eine erfreuliche Anzahl interessierter Vereinsmitglieder begrüssen, welche sich im Garten von Iris und Roger Hürzeler in Obergösgen eingefunden haben.

Nach einer kurzen Einführung übergab er das Wort an Gabi Plüss, welche sich bereit erklärte, an diesem Morgen den Kurs zu leiten. Nach einem kurzen Theorieteil ging es an die praktische Arbeit.

Einige Kursteilnehmer machten sich tatkräftig daran, ein Hochbeet im ‚Rohbau’ fachgerecht mit Plastikfolie auskleiden sowie ein Drahtgitter auf der Unterseite anzubringen. Unter der Anleitung von Gabi Plüss fingen die übrigen Mitglieder mit der Befüllung eines weiteren Hochbeets an.

Gabi Plüss erklärte dass der Inhalt eines Hochbeets aus drei unterschiedlichen (und etwa gleich hohen) Schichten besteht. Ins unterste Drittel gehören dicke Äste, Heckschnitt und Laub, ins mittlere Drittel kommen Holzschnitzel und, falls vorhanden, umgekehrte Rasensoden. Die oberste Lage besteht aus einem Gemisch aus Kompost und Humus. Rasch waren die beiden Hochbeete gefüllt, nach einer ausgiebigen Bewässerung derselben konnte sogleich mit der Bepflanzung begonnen werden. Gabi erklärte, dass je nach Saison Salate sehr gut mit Gemüse kombiniert werden können und dass Kräuter eher nicht ins Hochbeet gepflanzt werden sollten.

Ein herzliches Dankeschön an die Kursleiterin Gabi für ihren interessanten und lehrreichen Kurs und den Gastgebern Iris und Roger für die kulinarische Überraschung zum Abschluss.