Am 11. Mai 2017 öffnete das Atelier93 in Pratteln, welches stellensuchenden Personen Unterstützung beim Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt sowie zeitlich befristete Arbeitsplätze anbietet, seine Türen und die blitzblank herausgeputzten Hallen strahlten für die Interessierten. Die ersten Gäste trafen bereits um 14.00 ein. Sie kamen vorwiegend von den zuweisenden Behörden, den anderen Standorten des Ateliers und anderen vergleichbaren Institutionen. Ihnen bot sich die Gelegenheit, die verschiedenen Bereiche: Das Textilatelier, die Holzwerkstatt, das Deutsch, das Coaching & die Bewerbungsunterstützung sowie die Administration näher kennenzulernen. In jedem dieser Bereiche galt es zudem, in einem Wettbewerb bereichsspezifische Fragen und interaktive Aufgaben zu bewältigen. Dadurch wurden die Gäste sogleich vom Wettbewerbsfieber gepackt und es entstanden nach kurzer Zeit angeregte Gespräche zwischen den Gästen, den Teilnehmenden des Programms und dem Team.

Für das leibliche Wohl sorgten die weiblichen Teilnehmenden des Programms. Sie hatten am Vortag mit grossem Engagement köstliche Häppchen zubereitet und servierten diese während des ganzen Nachmittags.

Um 16.30 Uhr kamen die zahlreich erschienenen Besucher in den Genuss einer Modeschau der besonderen Art. Die Teilnehmenden und das Team verwandelten sich in Stellensuchende, welche das Outfit für ein fiktives Vorstellungsgespräch präsentierten. Die einzelnen Models hatten sich einen Beruf ausgewählt und mit grosser Kreativität Kleider und Accessoires aus dem eigenen Laden ausgesucht. Ihr Outfit war auffallend, bunt, schrill, originell und bisweilen äusserst komisch, doch weit entfernt von dem, was man bei einem seriösen Vorstellungsgespräch erwarten würde. Das Publikum amüsierte sich dementsprechend prächtig und honorierte die Modeschau am Ende der Darbietung mit Standing Ovations.

Zum Abschluss des Nachmittags wurde ein Apero im engeren Kreise offeriert. Bei dieser Gelegenheit wurde der Austausch zwischen den verschiedenen Institutionen gepflegt.