Am Samstag, 4.11.2017 zeigte sich der Herbst nochmals von seiner schönen Seite und die CVP Stadtpartei Brugg nutzte die Gelegenheit, mit der Brugger Bevölkerung an einem weiteren Lieblingsort über die Stadt Brugg, die Einwohnerratswahlen vom 26.11.2017 und die besten Lebkuchenrezepte ins Gespräch zu kommen. Dieses Mal stellten wir unsere orangen Stühle im Stadtgarten auf. Wer vorbei kam, konnte Orangenpunsch und Lebkuchen geniessen, eine Runde Kubb spielen und an unserer Verlosung zu den Lieblingsplätzen teilnehmen.

Wer weiss, vielleicht wurde der Stadtgarten ja gerade zu ihrem neuen Lieblingsplatz? Falls sie uns verpasst haben, bietet sich bereits nächsten Samstag, 11.11.2017 die nächste Gelegenheit, sich mit Kandidierenden der CVP zu unterhalten. Wir sehen uns bei den orangen Stühlen beim Schulthess-Brunnen!