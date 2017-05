Paintball à Spass! Adrenalin! Action!

In der Schweiz gibt es verschiedene Paintball Hallen.

Bei unserer Paintball Halle, handelt es sich um die Paintball Halle in Olten.

Paintball ist eine Sportart, wo es wie in einer Schlacht oder wie in einem Krieg zu und her geht. Natürlich nicht mit echten Waffen, das heisst einfach ohne Patronen. Um niemanden wirklich zu verletzen wird mit Farbkugeln geschossen. Dank eigener Erfahrung kann ich sagen, dass dies schon ziemliche Schmerzen zubereiten kann (blauer Mond etc.)

Wie gesagt ist es beim Paintball spielen wie in einer Schlacht. Da sind es ca. 5 Spieler gegen 5 Spieler und das Ziel ist es den Gegner „abzuknallen“ und dann ist dieser ausgeschieden.

In einer Paintball Halle gibt es sehr viele Gegenstände wie Tische oder sogar Flugzeuge, wo zur Deckung dienen oder auch als Hindernis.

Fürs Paintball gibt es sehr viele verschiedene Spielformen wie Speedball oder X-Ball.

Das bedeutet einfach, dass man mit anderen Regel spielt.

Es gibt nicht nur viele verschiedene Spielformen sondern auch verschiedene Varianten wie Capture the Flag, wo man Fahnen erobern muss (wie bei Black ops 3 usw.).

Die Waffen / Markierer sind Druckluftwaffen, die in der Regel den Gasdruck einer CO2- oder Druckluftflasche nutzt, um die Paint / Farbkugeln abzufeuern.

Wir (Server und Cedrik) sind beide Paintball spielen gegangen und können nur positives darüber sagen, auch wenn es ziemlich schmerzte, konnte man denn Adrenalin spüren und wirklich alles geben, damit man gewinnt.

Für uns war das Capture the Flag die beste und lustigste Spielvariante.