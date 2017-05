«Yannick du hast ein musikalisches Gen, ich habe jedoch keine Ahnung welches Instrument zu dir passt.», sagte der Vater von Yannick Schmitt (16) ihm schon als Kind. Er wusste schon immer, dass er Musik machen wollte. Durch viel ausprobieren, stiess er auf seine jetzige Leidenschaft, das DJing. Durch YouTube, Lucien Widmer, Tim Hammer und Livio Cajugi arbeitete er sich nach oben und verfolgte seinen Traum. Heute spielt er seine Musik regelmässig in Solothurn und Basel aber auch an sonstigen privaten Partys. Steht’s an seiner Seite sind seine engsten Kollegen. «Sie haben mich immer unterstützt und mich frisch motiviert», lächelte Yannick in unserem Interview.

Auf meine Frage, ob er sich dies als Hauptberuf vorstellen könnte blitzten seine Augen auf: «Würde ich davon leben können, wäre es mein Traum.»

Gute Chancen hat er auf jeden Fall, mit seinem EDM Genre holte er sich Anfragen für die Streetparade 2016 ein und ging im 2017 zum Kontor TV. Sein nächstes Ziel? Am berühmten Tomorrowland Mainstage seine Musik ausleben. Ich wünsche Yannick weiterhin alles Gute und viel Glück auf seinem Weg.