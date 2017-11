Die diesjährige Parteiversammlung der FDP Rupperswil war vollgepackt mit polarisierenden Themen und begleitet von grosser Polit-Prominenz. Nebst der Behandlung der Traktanden der bevorstehenden Gemeindeversammlung durfte die Versammlung an diesem Abend prominente Persönlichkeiten von kantonaler und nationaler Bedeutung begrüssen. Der FDP Rupperswil war es eine Ehre, Frau Petra Gössi, Präsidentin der FDP Schweiz, an ihrer Versammlung willkommen zu heissen. Die gut besuchte Versammlung erfuhr zum Einstieg interessante News aus Bundesbern, wobei Petra Gössi vor allem auf die bilateralen Verträge mit Europa einging. Die Schwyzerin erzählte aber auch sehr offen über die Arbeiten und Pflichten einer nationalen Parteipräsidentin. Es war ein sehr sympathischer und volksnaher Auftritt von Petra Gössi, die anschliessend der ganzen Parteiversammlung beiwohnte und so die Anliegen und Probleme der Dorfbevölkerung von nächster Nähe mitbekommen hat.

Anschliessend übergab Luigi Scura, Präsident der FDP Rupperswil, das Wort an unsere zweite Gastrednerin, Frau Grossrätin Jeanine Glarner. Auch ihre Ausführungen aus Aarau wurden mit grossem Interesse verfolgt. Dabei gab uns Jeanine Glarner u.a. einen Einblick in die Kantonsfinanzen und betonte die schwierige Lage zwischen Bund, Kanton und Gemeinden. Auch sie blieb danach bis zum Schluss der Parteiversammlung, um so den Puls der Bevölkerung zu spüren.

Nach diesen besonderen Leckerbissen wurde die Versammlung von unserer Gemeinderätin und Frau Vizeammann Claudia Klein-Kübler durch die Traktanden der bevorstehenden Gemeindeversammlung vom 24. November 2017 geführt. An der diesjährigen Wintergmeind werden sehr wichtige und wohl auch polarisierende Themen behandelt - allen voran natürlich die durch den Gemeinderat vorgeschlagene Steuererhöhung. Nach Berücksichtigung des kantonalen Steuerfussabtauschs beantragt der Gemeinderat eine Steuererhöhung um 7% auf neu 99%. Steuererhöhungen sind für die FDP per se ein heisses Eisen. Das Traktandum wurde intensiv diskutiert. Dabei konnte sich die Versammlung auf das profunde Fachwissen der beiden parteiinternen Fiko-Mitglieder Patrick Weber und Pascal Johner und der extra für dieses Traktandum eingeladenen Gemeinderätin und Ressortinhaberin Beatrice Köbeli von der SVP stützen. Die Versammlung kam zum Schluss, dass man diese Steuererhöhung zähneknirschend akzeptieren muss. Den Antrag ohne Gegenvorschlag abzulehnen, ist keine Alternative. Die FDP Rupperswil wird in Zukunft aber noch genauer auf die Ausgaben und Investitionen achten und gegebenenfalls intervenieren. Mit Blick auf den Investitionsplan der Gemeinde ist zu befürchten, dass dies nicht die letzte Steuererhöhung gewesen ist, was die FDP Rupperswil unbedingt verhindern will. Nun gilt es den Ernst der Lage zu erkennen und Wünschbares vom Machbaren entschieden zu trennen.

Ebenso wurde die Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Bereich der technischen Betriebe eingehend diskutiert. Der Versammlung konnte die Notwendigkeit einer Pensenerhöhung zu wenig aufgezeigt werden. So fehlen uns Auskünfte über die Dringlichkeit der vorgesehenen Arbeiten oder Alternativangebote von externen Dienstleistern. Deshalb lehnt die FDP Rupperswil diesen Antrag ab.

Den weiteren Anträgen des Gemeinderates stimmt die Versammlung zu. Für das Traktandum „Einführung familienergänzende Kinderbetreuung“ standen nebst den beiden anwesenden Gemeinderätinnen auch Sandra Parolini und Sascha Schärer vom Verein „Tagesstrukturen Rupperswil“ zur Verfügung. Für die FDP Rupperswil ist es wichtig, dass der Verein selbsttragend ist und nicht das Gemeindebudget belastet. Einer Anschubfinanzierung in Form eines rückzahlbaren Darlehens und der Bereitstellung der notwendigen Lokalität kann die FDP zustimmen.

Zum Abschluss der intensiven Versammlung wurden die Dienste der zurücktretenden Finanzkommissionsmitglieder Patrick Weber und Pascal Johner verdankt. Ebenso wird Leo Vognstrup seine Tätigkeit in der Kreisschulpflege beenden. Den drei verdienten Parteimitgliedern wurde ein kleines Präsent überreicht.

Im Anschluss an die Parteiversammlung liess man den Abend in gemütlicher Runde bei Speis und Trank ausklingen.