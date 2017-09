Bei angenehmem Herbstwetter versammelten sich die Pilzfreunde mit ihren Familien an ihrem Platz am Brünnli, am Wanderweg auf der Grenze zwischen Welschenrohr und Gänsbrunnen. Reichhaltig war die Pilzernte in diesem Jahr. Eine Pilzausstellung, organisiert von Ivan Schwab, diente den Pilzfreunden zur Verbesserung ihrer Kenntnisse. Pilzkontrolleur Oswald Germann sortierte die gesammelten Pilze und schied die giftigen, ungeniessbaren und alten Exemplare aus. Nach einem feinen Risotto, zubereitet von Heinz Gribi, ging es dann ans Zubereiten der Pilzgerichte in den Jägerpfänni. Jedermann versuchte mit seiner eigenen Mischung, mit seinen Gewürzen und der gekonnte Zubereitung schmackhafte Gerichte zu kochen. Davon durfte dann jedermann probieren und die entsprechenden Kommentare abgeben. Höhepunkt waren diesmal wieder die Reizker vom Grill, zubereitet von Präsident David Germann. Ein gelungener Anlass schloss mit ein paar Liedern und einem Gläschen Wein rings ums Feuer nach dem Motto: Dr Schwumm bedingt’s.

Walter Schmid

Foto wsw