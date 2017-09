Am Sonntag, 24.09.2017 nahm die Jugend des SV Fislisbach mit 70 Kindern am jährlichen Plauschwettkampf teil. Bei idealem Herbstwetter durften wir mit insgesamt 17 Mannschaften in verschiedenen Kategorien starten. Darunter waren neu auch 2 KITU-Mannschaften welche zum ersten Mal mit dabei waren. In 4er-Teams galt es sich in verschiedenen Disziplinen zu messen. Geschicklichkeit, Kraft, Ausdauer und auch etwas Glück waren gefragt. Die Kinder zeigten sich motiviert und hatten sichtlich Spass dabei. Das zeigte sich dann auch in den erfolgreichen Resultaten. In allen Kategorien jeweils 2 Gruppen auf dem Podest, in der Kategorie U12 durfte Fislisbach 21 sogar das Siegertreppchen betreten. Wir gratulieren den Kindern zu diesen tollen Leistungen. Zum Schluss durften auch die Leiter noch Ihr Können unter Beweis stellen und 3 der insgesamt 9 Disziplinen ebenfalls absolvieren. Sie erreichten souverän den 4. Schlussrang.