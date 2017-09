Am Mittwochmorgen, 20. September, holte der gut gelaunte Chauffeur die 28 fröhlichen Turnerinnen aus Hägglingen und Wohlen sowie zwei Leiterinnen zur Jahresreise 2017 in die Ostschweiz ab. Trotz dichter Wolken bei der Abfahrt waren alle zuversichtlich auf Sonnenschein. Als erstes Ziel hatte die Verantwortliche der Reise die wunderschön und ruhig gelegene Kartause Ittingen ausgelesen. Dort namen sich die rüstigen Turnerinnen Zeit für Kaffee und Gipfeli sowie das Bewundern der schönen Gartenanlagen mit überaus seltenen Rosensorten und duftenden Gewürzpflanzen in grosser Vielfalt. Gegen halb zwölf ging die Reise weiter zu einem wohl einmaligen Mittagessen in der Geschichte dieser Reisegruppe, zum Mittagessen auf den Trottenhof in Uesslingen, wo wir herzlich empfangen wurden. Das feine Menü bestand aus erlesenen Produkten von eigenen Hof. Pünktlich zum Dessert zeigte sich die Sonne in vollem Glanz und alle unterhielten sich angeregt. Gestärkt und voller Elan auf das was noch kommen sollte führte die Weiterfahrt durch die lesebereiten Rebberge der Region zum Schloss Laufen, dem Ausgangspunkt zum nächsten Ziel. Von da aus marschierten die Lauffreudigen zum Rheinfall Neuhausen. Ein Weg zum Staunen, konnten sie den Rheinfall doch einmal von ganz verschiedenen Seiten bestaunen. Verständlicherweise gab es in dieser Gruppe auch Frauen, welche nicht mehr so gut zu Fuss waren. Der Chauffeur war vielleicht sogar froh, dass er nicht alleine zum Rheinfall Neuhausen fahren musste. Dort trafen sich alle wieder und bereiteten sich auf die Heimreise vor, welche über Zurzach, Frick und Brugg führte. Jung und alt – von 70 bis über 90 – kamen frisch und munter zufrieden nach Hause zurück.

von Ursula Wirz