Wer kann zu dieser populistischen SP-Initiative schon nein sagen? Aber das Raumvolumen unserer Stadt vergrössert sich nicht selbstständig! Also: woher nehmen wenn nicht stehlen: z.B. vom Lebensraum, Naturraum, Erholungsraum, Privatraum.... ?Wohin indoktrinative Gedanken zur Umverteilung führen, hat ja die jüngste Geschichte in Europa gezeigt! In der aktuellen 4. Ausgabe der SP Aarau wird bereits in dem Artikel "Bauen für Alle" eine Berechnung zur optimalen Grösse einer Wohnung vorgestellt. Wie bitte? Zuteilung von Wohnraum gemäss Typ von sozialistischen/ kommunistischen totalitäre Einheitsparteien der DDR/ Sovjetunion UDSSR? Oder nach welchen Kriterien: H x B x T in Meter pro Person? Keinem steht das Recht zu Bürgern*Innen ihre individuellen Bedürfnisse vorzuschreiben ab wieviel Quadratmetern Wohnfläche sie sich wann, wo und wie daheim fühlen dürfen!



Dr. Harriet Keller-Wossidlo, Kandidatin Einwohnerratswahlen Aarau SVP