Am kalten und verregneten Sonntag, 5. November, fand in der Kirche Kulm ein sehr gut besuchter Gottesdienst zum Reformationssonntag statt. Die feierliche Predigt zum Thema „Einzigartig“ und „Bernstein“ wurde von Pfarrerin Esther Worbs und Pfarrer Toni Gruber einfühlsam gehalten. Musikalisch untermalt wurde das Ganze vom Kirchenchor unter der Leitung von Christina Heuking. Am anschliessenden, grosszügigen und vorzüglich organisierten Mitarbeiterbrunch trafen sich alle freiwilligen Mitarbeiter zum wohlverdienten und gemütlichen Beisammensein.