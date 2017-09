Das Regio Fly In der Ballongruppe Basel konnte nach mehreren vergeblichen Anläufen endlich durchgeführt werden. Am Morgen früh trafen sich 7 Ballonteams in Diegten und bereiteten Ihre Ballons vor. Nach einem kurzen Briefing startete Dr. Thomas Kuhn mit dem Ballon als Fuchs und die restlichen Teams begannen mit dem Füllen Ihrer Ballone.

1. Platz Fancis Horni Aesch BL

2. Platz Max Krebs Wangen bei Olten SO

3. Platz Ruedi Grätzer Hadedorn