Nordöstlich des Stadt Zentrums thront am Rande des Hardwaldes die Kantonsschule Olten über der Stadt. Bereits vor vielen Jahren hat man die Dringlichkeit der Sanierung eingesehen. Als es darum ging, die unansehnlichsten Gebäude der Schweiz ausfindig zu machen, schaffte es die „Kanti“ sogar in die vordersten Ränge. Auch viele der Schülerinnen und Schüler selbst betonten immer wieder, dass die Schule eine richtige Bruchbude sei. Was natürlich auch als wichtiger Grund zu nennen ist, ist der Energieverbrauch, welcher für heutige Standards viel zu hoch ist. Und so setzte die Regierung 2006 eine Planungskommission ein.

In den jahrelangen Vorarbeiten hat der Regierungsrat einen Kreditantrag in Höhe von 85,8 Mio. Franken an den Kantonsrat verabschiedet. Geplant wurde eine Gesamtsanierung inkl. Erneuerung der Mensa, Hallenbad, Laborräume, Turnhallentrakte sowie der Aula. Die Realisation wurde für die Jahre von 2015 bis 2021 vorgesehen.

Jedoch gibt es bei einer so großen Sanierung verschiedenste Hindernisse. Zumal stellt sich die Frage, wohin mit den ganzen Klassen, während die Schulräume umgebaut werden? Dieses Problem konnte mittels eines zweistöckigen Pavillons, welcher neben dem Schulgebäude errichtet wurde, behoben werden. Was allerdings weitere Unruhen stiftete, war die Tatsache, dass viel Wald rund um das Areal gerodet werden musste. Vor allem die Anwohner wehrten sich sehr dagegen. Schlussendlich zogen sie ihren Einspruch dann aber doch nicht vor Bundesgericht. Und so konnte die Baustellenzufahrt geräumt werden.

Am 27. Juni 2016 erfolgte der Baustart. Momentan sind die Bauarbeiten in vollem Gange. Aktuell wird vor allem an den Fassaden im kleinen Trakt sowie am Hallenbad gearbeitet.

Tagtäglich schuften viele Bauarbeiter am Schulgebäude. Doch das Ganze braucht seine Zeit. Bis alle Arbeiten komplett abgeschlossen sind, werden noch ein paar Jahre vergehen und man ist gespannt, was man in der nächsten Zeit noch alles über den Umbau der Kantonsschule Olten erfahren wird.

Beitrag von: Lena, Luana und Sanja