Die Wegwerfmentalität unserer Gesellschaft hat schlimme Formen angenommen. Das fällt täglich auf an Strassenrändern, wenn sich Autofahrer ihres Drecks entledigen. Die Unmengen Abfall im Hölibach machten sogar Schüler stutzig. Was sind das für Leute, die leichtsinnig Müll in den Bach werfen, obwohl es Sammelstellen gibt, auch für gefährliche Stoffe? Wird nach dem Motto «aus den Augen, aus dem Sinn» gehandelt?



Solche Überlegungen machten sich die neun bis zwölf Jahre alten Schüler Jonas, Dario, Tobias, Fabio, Livio und Roman aus Gebenstorf angesichts des Mülls im Hölibach. Sie organisierten spontan für den Samstag vor den Frühlingsferien eine Säuberung, besorgten Abfallsäcke und Greifzangen und stiegen im Waldstück Richtung Schwabenberg in den Bach. Von den Eltern wurden sie unterstützt. Die Putztour erstreckte sich über einen Kilometer bis zur Landstrasse.



Was da an diesem Nachmittag bei der Aktion alles zu Tage gefördert wurde, machte sprachlos: Petflaschen, Alu-Dosen und Plastiktüten waren zu erwarten. Eine alte Autobatterie, Teile eines Trottis, 5 Meter lange Gummischläuche, Backsteine, Ziegel, Plastikblumentöpfe und Metallstangen mit Betonklötzen dran erforderten zusätzliche Muskelkraft. Eine Woche nach der Säuberungsaktion lagen schon wieder Aludosen und sogar eine halbvolle Farbsprühdose im Bach. Trotz allem, die Schüler wollen in regelmässigen Abständen wieder nach dem Rechten sehen.