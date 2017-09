Am letzten Samstag fand ein weiterer Tag der Schweizermeisterschaft im Sportschiessen G50m in der Guntelsey in Thun statt.

Beim Liegendmatch (60 Schuss) blieb es bis zum Schluss spannend. Die Jugendlichen Kat. U17 kämpften um jeden Punkt. Gina Gyger (2004) aus Oensingen gelang dies hervorragend und sie durfte die Silbermedaille mit nach Hause nehmen. Mit einer Gesamtpunktzahl von 614.4 übertraf sie die alte Schweizer-rekordmarke.

Am gleichen Tag standen 3x20 Schuss, in den Stellungen kniend, liegend und stehend auf dem Programm. Auch in dieser Disziplin zeigte Gina Gyger ihr Können und beendet den Wettkampf auf dem guten 11. Rang.

Ein grosses Dankeschön geht an Gina’s Trainer, Fritz Ryser, der sie optimal auf diesen Wettkampf vorbereitet hat.