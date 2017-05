Am 9.Mai fand im Pflegezentrum Bombach - Zürich-Höngg - das angekündigte und von den Bewohnern und Bewohnerinnen sehnlichst erwartete Frühlingsfest statt. Dass das Wetter alles andere als frühlingshaft war, tat der guten Stimmung und der freudigen Erwartung keinen Abbruch. Nach Kaffee und Kuchen, sprich Dessertbuffet, harrten alle der Dinge die kommen sollten, und sie wurden nicht enttäuscht.

Zuerst machte der originelle Kleinzirkus "Maus" seine Aufwartung. Der Zirkusdirektor persönlich präsentierte seine Menagerie - Labrador, Katzen, Tauben, weisser Hase, Hahn und Hennen und natürlich Mäuse - alles konnte bestaunt und gestreichelt werden !

Anschliessend übernahmen die Schwyzerörgeler vom Föhrewäldli das Zepter und brachten mit ihrer lüpfigen Volksmusik eine festliche Stimmung in den Saal. Ihre Darbietungen wurden jeweils mit herzlichem Applaus verdankt. Einige Unentwegte wagten sogar ein Tänzchen, oder taten mit einem herzhaften Juchzer ihrer Freude kund.

Auch für uns Föhrewäldler war es ein besonderes Erlebnis, mit unserer Musik etwas Sonnenschein in den Alltag der Senioren und Seniorinnen bringen zu dürfen.



Andi Bichsel, Othmarsingen