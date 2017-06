Am 21. Juni ist in unseren Breitengraden der landesweite "Tag der Musik" noch nicht so bekannt, im Gegensatz zur Romandie, (dort bekannt als Fete de la Musique).

Nebst vielen anderen Formationen erhielten auch die Schwyzerörgeler vom Föhrewäldli aus der Fahrweid, von den Schlieremer eine entsprechende Anfrage. Und so erfolgte unser erster Auftritt bei der Stadtbibliothek so quasi als Strassenmusikanten. Interessant zu beobachten war jeweils die Reaktion der vorbeihastenden Passanten !

Der nächste Auftritt erfolgte im Parkside Center. Wieder anderes Ambiente, anderes Publikum, andere Umgebung - aber schön kühl zu unserem heissen Auftritt.

Der nächste Auftrittsort hiess Raiffeisenbank Schlieren. Hier vor den Toren der Bank galt es, den Strassenlärm zu übertönen. Das gelang, denn die Gäste vom gegenüberliegenden Lokal spendeten jeweils frenetischen Beifall.



Uns Oergeler hat dieser spezielle Anlass gefallen. Es war ein erster Versuch dieser Art und Weise. Zweifellos ist noch erhebliches Verbesserungspotential vorhanden und müsste einbezogen werden, sollte wieder einmal ein Fete de la Musique

organisiert werden. Wir danken allen Helferinnen und Helfern, Organisatoren, die sich für diesen Event stark gemacht haben.

Bichsel Andi, Othmarsingen