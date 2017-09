Hermi Fit, die Fitnessriege aus dem Bremgarter Ortsteil Hermetschwil-Staffeln feiert sein 45-jähriges Bestehen mit einer mit vielen Höhepunkten gespickten 4-tägigen Reise an den Gardasee.

Gespannt und voller Vorfreude bestieg am letzten Donnerstag frühmorgens die 19-köpflige Reiseschar den Bus Richtung Garda und den Gardasee, den grössten See Italiens. Mit Bangen haben viele die Wetterentwicklung der kommenden Tage beobachtet. Ein Mix aus Sonne und Regen war angesagt – aber Bella Italia hat seinem Namen alle Ehre gemacht und der Gruppe überwiegend Sommerwetter beschert.

Chauffeur Andreas brachte die Gruppe sicher und direkt nach Sirmione, eine Halbinsel, die in der Mitte des Südufers nach Norden in den See hineinragt. In der hübschen Altstadt mit ihren unzähligen Pflastersteinstrassen gibt es wohl hunderte von Gelaterias und Eine sieht besser aus als die Andere! Am späteren Nachmittag erreichten die Hermifitler dann das Hotel Poiano in Garda, die Heimbasis für die kommenden 3 Tage. Sofort wurden das hauseigene Beachvolleyballfeld und der riesige Pool in Beschlag genommen. Jedem seine eigenen 19 Liegestühle, herrlich diese Platzverhältnisse!

Der zweite Tag startet dann bei schönstem Wetter mit der Velotour von Peschiera del Garda nach Broghetto. Dieser kleine uralte Ort ist ein echtes Juwel und mit Worten kaum zu beschreiben. Das altertümlich wirkende Örtchen besteht aus nur wenigen, dafür aber umso schöneren Häusern. Die 35 Kilometer auf einem der schönsten Radwege am südlichen Gardasee, durch die einzigartige Naturlandschaft am Flussufer des Mincio und durch die Weinreben waren ein ganz besonderer Genuss und ebenso war es die Mittagspause mit der Weindegustation und der Führung durch das Weingut Venciu von Alberto Venturelli. Konzentration auf das Geradeausfahren war nach der Rast mehr gefragt denn je. Alle kamen wieder heil ans Ziel.

Am dritten Tag dann endlich Markttag und Shopping in Malcesine. Wie immer man das Örtchen auch aussprechen mag! Malcesine hat etwas Einzigartiges am Gardasee zu bieten: den Monte Baldo mitsamt einer tollen Seilbahn, der Funivia Seilbahn Malcesine Monte Baldo Lago di Garda. Leider lag die Bergstation an diesem Morgen im Nebel und eine Bergfahrt, um die sagenhafte Aus- und Fernsicht zu geniessen, erübrigte sich. Über dem mittelalterlichen Ortskern mit vielen kleinen Plätzen, Ristorantes, Bars, Läden und Gelaterias, überwölbten Durchgängen und holprigen Pflasterwegen, thront einmal mehr, wie in anderen Orten rund um den See, eine mächtige Skaligerburg. Im kleinen Hafen wartete dann das nächste Highlight auf die Gruppe. Die „Veronica“. Ein Segeltörn mit dem historischen Zweimaster Siora Veronica, dem heute ältesten Segelschiff auf dem Gardasee, ist wohl eines der grössten Abenteuer am Gardasee. Die Segel wurden gehisst und der laute und überfüllte Hafen hinter sich gelassen – Bardolino unser Ziel. Entspannen, ausruhen, den Wind in den Haaren spüren, interessante Gespräche führen, Apéro und das erfrischende Bad vom Schiff aus – was will man mehr!

Der vierte und letzte Tag führte Hermi Fit nach Verona, der Stadt der Oper, der Liebe und von Romeo und Julia. Nach einer sehr kurzweiligen, interessanten und aufschlussreichen Stadtführung und dem Besuch des Haus der Julia blieb Zeit, um die Stadt auf eigene Faust zu entdecken. Das geschah vor allem auf kulinarische Weise. Die Osteria Giulietta e Romeo im Centro Storico entpuppte sich als wahres Highlight – ein echter Geheimtipp - und war ein Feuerwerk für unsere Gaumen und der bombastische Abschluss in Bella Italia bevor es mit vielen phantastischen Erinnerungen im Gepäck wieder Richtung Schweiz und nach Hause ging.

Bericht von Yvonne Oldani