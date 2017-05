Was ist so besonders an ,,The original of Sinan" Salon?

Angebot

Sinan Cevüz und seine Frau, Yeliz Cevüz, bieten ein grosses Angebot an. Er schneidet und färbt die Haare von den Männer. Er ist für Kundenwünsche und verschiedene Haarmodelle sehr offen.

Seine Frau ist für die Kosmetik zuständig. Sie bietet Wimpernverlängerungen, Körperenthaarungen, Augenbrauen zupfen, Wimpern- und Augenbrauen färben und Gesichtspflege an. Wenn man spontan auf einen Kosmetikbesuch Lust hat, kann man jederzeit dorthin gehen weil Sie sehr flexibel sind. Was uns unzählige Telefonate erspart, um einen spontanen Termin zu ergattern.

Sein Werdegang

Sinan Cevüz ist im Jahr 1980 in der Schweiz geboren. Damals hatte seine Familie Geldprobleme und wollte nach der obligatorischen Schulzeit nicht weiter die Schule besuchen. Also entschied er sich eine Lehre im Jahr 1998 als Coiffeuse beim

Coiffure H. Rütimann in Olten zu absolvieren. Nach den drei Jahren wollte er nach einem kleinen Lokal suchen, damit er mit seinen Grundkenntnisse, selbständig Geld verdienen kann.

Sein erster Coiffeur-Salon

2001 eröffnete er sein erstes Coiffeur-Salon in Gerlafingen. 15 Jahre konnte er dort sein Laden mit einer günstigen Miete betreiben. Er bekam immer positive Rückmeldungen von seinen Kunden, besuchte verschiedene Schulungen und Kurse. Nach tollen 15 Jahren musste er den Salon leider schliessen, weil die Verwaltung das ganze Gebäude renovieren wollten.

Somit musste er schnell wieder ein neues Lokal finden und wurde auch fündig. Er eröffnete im August 2016 den neuen Salon an der Kriegstettenstrasse 2 in 4563 Gerlafingen. Während er ein paar Renovationen vornahm, besuchte seine Frau währenddessen zahlreiche Kurse, damit Sie ebenfalls in seinem Salon tätig sein kann.

Das Ehepaar sind sehr stolz darauf was sie alles erreicht haben und hoffen, dass sie noch weitere Jahren dort verbringen können.

Unsere Meinung

Als wir den Laden betraten, wurden wir freundlich begrüsst. Er war beim Interview sehr offen und durften Ihn bei seiner Arbeit auch beobachten.

Was uns direkt aufgefallen ist, dass er und seine Frau sehr exakt und schnell arbeiten. Ausserdem legen sie einen hohen Wert auf die Bindung zwischen Ihnen und den Kunden. Wir finden ausserdem, dass der Salon sehr modern, schön und sauber aussieht.