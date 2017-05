Die diesjährige Seniorenfahrt führte uns am Mittwochmorgen bei schönstem Wetter nach Meisterschwanden — einer idyllischen Gemeinde am Hallwilersee. Begleitet wurde der Ausflug von Mitgliedern des Gemeinde- und Bürgerrats Bolken, von der Samariterin Sonja Theilkäs und der Pfarrerin Monika Garruchet des ref. Pfarrkreises Subingen-Aeschi. Auf dem Mittagsschiff «Seerose» konnten wir auf dem Wasser die Sonne geniessen und ein köstliches Mittagessen zu uns nehmen. Zurück an Land führte uns unser Weg nach Buchs zur Schokoladenfabrik Frey, wo wir uns nach einer spannenden Führung eine gemütliche Kaffeepause gegönnt haben. Zuhause in Bolken angekommen wurden wir im Restaurant Seerose von der Musikgesellschaft Etziken mit dem traditionellen «Ständli» begrüsst. Gemeinsam konnten wir bei einem kalten Plättli den warmen Sommerabend ausklingen lassen. Gerne freuen wir uns nach diesem schönen Ausflug auf die Seniorenfahrt im nächsten Jahr!