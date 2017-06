Am 14. Juni 2017 reiste eine fröhliche Schar von 27 Seniorinnen und Senioren ins schöne Berner Oberland.

Um 8.30 Uhr startete die Car Fahrt von Aristau via Brünigpass wo zum ersten Mal für Kaffee und Gipfeli Halt gemacht wurde. Der Zufall wollte es, dass die benachbarte Gemeinde Abtwil ebenfalls mit ihren Seniorinnen und Senioren auf dem Brünig Halt machten. So ergaben sich einige Interessante Gespräche und die Zeit verging im nu. Nach der kurzen Rast trennten sich die Wege der Abtwiler und Aristauer. Die letzten Wolken hatten sich verzogen und die Sonne strahlte für die Gruppe, so dass sie die Weiterfahrt entlang des Brienzersee geniessen konnte. Der See zeigte sich im Sonnenschein im schönen türkisblau, umringt von riesigen Berggiganten mit steilen Bergflanken. Immer wieder bestach die fabelhafte Aussicht auf die eng an den See anliegenden idyllischen Dörfer durch ihre natürliche Schönheit die Reisenden.

Die kurzweilige Fahrt endete in Aeschi bei Spiez. Das gastfreundliche Dorf liegt auf einer Sonnenterrasse im Herzen des Berner Oberlandes.

Im Ausflugrestaurant Chemihütte mit Blick auf Berge, Thuner- und Brienzersee war bereits fürs Mittagessen gedeckt. Das Essen war hervorragend, die Bedienung sehr freundlich und die Stimmung war gut. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sich ein ortsansässiger, ehemaliger alter Aristauer zu der Gruppe gesellte und für Unterhaltung sorgte.

Der Abschied von diesem wunderschönen Ort viel schwer. Aber der nächste Höhepunkt liess nicht lange auf sich warten. Der Car steuerte in Richtung Entlebuch und hielt bei der Kambly in Trubschachen wieder an. Allesamt haben die feinen Guetzli degustiert, probiert und natürlich auch etwas für die Lieben zu Hause eingekauft.

Und so endete dann die wiederum hervorragend organisierte Reise. Ein Dankeschön der Reiseleiterin Rös Wicki und dem Carunternehmen Brumann für die herrliche Reise.

Ruth Huber