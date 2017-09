In einem von Gerberreisen organisierten Car starten die Seniorinnen und Senioren von Matzendorf mit Chauffeur Peter Stalder auf ihre diesjährige Herbstreise. Präsident Niklaus Meister begrüsst die muntere Schar von Reisenden nach der Abfahrt im Dorf und erklärt, dass er mit Petrus für den heutigen Tag schönes Wetter vereinbart habe. Die Reise beginnt mit dichtem Nebel bis zur Autobahn-Ausfahrt in Dagmersellen, wo tatsächlich die ersten Sonnenstrahlen durchdringen, d.h. der Tag ist für Alle gerettet. Die Fahrt führt uns, wie unser Chauffeur bei seiner Begrüssung angemeldet hat, über Land bis zur Schiffsstation in Zug. Wir besteigen das Mittagsschiff „Zug“ für eine rund 2 ½ - stündige Rundfahrt auf dem Zugersee. Bei schönstem Herbstwetter wird uns nun ein feines Mittagessen, inkl. Zugerkirschtorte und Kaffee serviert. Es bleibt auch viel Zeit um Gedanken auszutauschen oder das schöne Wetter auf dem Freideck zu geniessen. Vor der Weiterreise darf natürlich ein Gruppenfoto bei der Schiffsstation in Zug nicht fehlen. Die Weiterfahrt führt uns über den Lindenberg ins Seetal und dann zum Rest.Eichberg oberhalb von Seengen. Auf der wunderbar gelegenen Terrasse mit interessanter Umgebung und grossartigem Weitblick offeriert uns der Vorstand noch ein Getränk, bis wir dann frohgelaunt und mit vielen neuen Eindrücken die Heimfahrt antreten und glücklich und zufrieden im Thal ankommen.

Herzlichen Dank dem ganzen Vorstand und den Organisatoren für diesen tollen Ausflug.

Von Fredy Kaufmann