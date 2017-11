Spanisch gehört zu dem romanischen Sprachzweig der indogermanischen Sprachfamilien und ist mit anderen romanischen Sprachen wie Italienisch, Französisch, Rumänisch oder Latein verwandt. Aufgrund von historischem Kolonialismus ist die spanische Sprache die meistverwendete Muttersprache auf dem amerikanischen Doppelkontinent. Spanisch ist eine Welt- und Wirtschaftssprache, die Sprache ist nach Englisch eine der meist gesprochenen Sprache in der Welt und ist in mehr als 20 Staaten die offizielle Landessprache.

In Europa, Lateinamerika aber auch auf den Philippinen in Südostasien und in Äquatorialguinea in Afrika hat Spanisch einen offiziellen Status. Spanisch ist auch die Amtssprache in zahlreichen internationalen Organisationen. Spanisch wird in vielen Schulen überall in der Welt als erste oder zweite Fremdsprache unterrichtet. Trotzdem hat Spanisch für viele Menschen das Klassenzimmer nie verlassen. Um diese romanische Sprache zum Leben zu erwachen, einige Ratschläge und Tipps sind empfehlenswert, die jeder Person helfen werden, Spanisch entweder alleine oder mit einem Freund oder Tandem fließend zu lernen.



Die spanische Grammatik üben



Die Grammatik und die grammatischen Übungen einer neuen Fremdsprache sind ein wichtiger Teil des gesamten Lernprozesses. Es ist sehr wichtig, dass die Studenten die grammatischen Konstrukte üben, um linguistisch zu verstehen, wie eine neue Sprache grammatikalisch strukturiert wird und inwiefern die neue Sprache von der Muttersprache sich unterscheidet. Die theoretischen Aspekte werden den Studenten helfen, korrekt in einer Fremdsprache zu sprechen, zu denken und zu schreiben. Heutzutage gibt es auf dem Markt viele Online-Übungen, Bücher und Videos, die die Lerner auswählen können, um die spanische Grammatik zu üben.

Grammatik ist trotzdem nicht die einzige Komponente im Rahmen des Lernprozesses, um fließend auf Spanisch zu sprechen oder zu schreiben. Ein Kompendium von sprachwissenschaftlichen Strategien und Tipps soll verwendet werden, um eine neue Sprache zu lernen und fließend in der neuen Fremdsprache zu sprechen.



Spanisch wird ein Teil des Alltagslebens



Ein sehr wichtiger Tipp zum Spanisch lernen bezieht sich auf die ständige Anwendung der spanischen Sprache in einer natürlichen Umgebung. Die Studenten müssen sich nicht unbedingt jeden Tag nur mit grammatischen Übungen beschäftigen. Eine neue Sprache wird am besten gelernt, wenn die Studenten in einer stresslosen und entspannten Atmosphäre lernen. Die Studenten können entspannt sowohl das spanische Radio oder die spanische Musik zu Hause zwei-drei Stunden zuhören, als auch Filme, Videos und Dokumentare auf Spanisch ansehen. Sehr hilfreich sind auch Dokumentare auf Englisch oder auf Deutsch mit spanischem Untertitel, damit die Studenten auch die geschriebene Sprache visualisieren.

Diese Strategie wird den Lernprozess unterbewusst beschleunigen. Die Studenten sollen mindestens drei-vier Stunden am Tag die Original-Sprache zuhören. Das regelmäßige Zuhören der Sprache hilft dem Studenten, sich nicht nur bestimmte grammatische Konstrukte zu merken, sondern auch der Akzent im Spanischen kann unterbewusst assimiliert werden. Spanisch soll ein Teil des Lebens werden.



Spanisch mit Muttersprachlern lernen



Die gesprochene Sprache ist auch sehr wichtig für das Erlernen der spanischen Sprache. Studenten sollen regelmäßig auf Spanisch reden, sodass sie fließend im Spanischen werden. Sie können sich entweder mit spanischen Muttersprachlern oder Freunden treffen oder sie haben die Möglichkeit, ein Tandem mit einem spanischen Muttersprachler oder Spanischlehrer zu haben. Das Reisen in ein spanischsprachiges Gebiet bietet auch eine ideale Möglichkeit, im permanenten Kontakt mit der spanischen Sprache zu sein. Ein wichtiges Netzwerk von spanischen Freunden und Bekannten kann auch in einem spanischsprachigen Raum entstehen und diese Kontakte werden in der Zukunft sehr hilfreich sein, um weiter Spanisch zu üben und fließend in der neuen Fremdsprache zu sprechen.