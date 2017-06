Unsere Gesellschaft ändert sich, und damit auch die Art, wie wir arbeiten. War es noch vor wenigen Jahren gang und gebe, morgens seine Sachen zu packen, sich auf ins Büro zu machen und dort bis zum späten Nachmittag seine Arbeit zu leisten, so ist es heute für viele schon Standard, zumindest teilweise Aufgaben vom Home-Office aus zu erledigen – die digitale Revolution macht es möglich. Doch kann das überhaupt gut gehen? Wie das Konzept „Home-Office“ funktioniert und welche Software bei der Projektplanung und –umsetzung dafür unterstützend eingesetzt werden kann, haben wir uns für Sie näher angesehen.

Vorteile des Home-Office

Die Arbeit von Zuhause aus hat gleich mehrere Vorteile, für den Arbeitnehmer ebenso wie für den Arbeitgeber.

Der Arbeitnehmer spart sich das Pendeln – dadurch wird viel Zeit gespart, die wiederum in die Arbeit investiert oder zur Erholung genutzt werden kann. Das wirkt sich positiv auf die Lebensqualität und damit auch auf die Mitarbeitermotivation aus. Zudem können sich Arbeitnehmer mit Kindern ihre Zeit besser einteilen und somit ihre Produktivität steigern. Vor allem für Frauen, die auch heute noch mehr für die Familie zurückstecken, bedeutet dies ein großes Plus für ihre Karriere.

Der Arbeitgeber wiederum kann bestqualifizierte Mitarbeiter aus der ganzen Welt einstellen, unabhängig davon, wo das Unternehmen seine Niederlassungen hat. Außerdem werden dadurch Kosten gespart, da u.a. keine Büroräume bereitgestellt werden müssen.

Kommunikation heißt das Zauberwort

Der Erfolg von Unternehmen mit Mitarbeitern, die (zum Teil) in Fernarbeit tätig sind, steht und fällt mit der Kommunikation zwischen den Beteiligten. Was beim Home-Office zwangsläufig wegfällt, ist der direkte Kontakt zwischen den einzelnen Mitarbeitern. Ein schneller Gedankenaustausch, kurzes Brainstorming zwischendurch, ein persönliches Feedback … all das ist mit Fernarbeit nicht möglich, zumindest nicht so, wie wir es von früher kennen.

Für Besprechungen, Feedbacks und Projektmanagement im Allgemeinen wird eine Vielzahl an elektronischen Kommunikationswegen genutzt – von E-Mail über Skype bis hin zu firmeninternen Chats, je nachdem, was für die jeweiligen Anforderungen am besten geeignet ist. Wichtig dabei ist, dass man sich nicht auf einen einzigen Kanal verlässt, sondern die Vorteile von vielen der im Netz angebotenen Kommunikationswerkzeugen nutzt. Dadurch wird vermieden, dass bei Problemen mit einem Kommunikationskanal gleich das ganze Projekt gefährdet ist.

Zusätzlich dazu gibt es mittlerweile eine ganze Bandbreite an ausgeklügelter Software zur Projektplanung, mit der die Kommunikation innerhalb des Teams sowie mit dem Kunden optimiert wird – sowohl bei der Arbeit mit entfernten Mitarbeitern als auch bei klassischen unternehmensinternen Kommunikationsprozessen.

Optimierter Kommunikationsprozess mit Mobile Apps und elektronischen Kalendern

Mobile Apps und elektronische Kalender zählen zu den wichtigsten Errungenschaften in Bezug auf unternehmensinterne Kommunikation über größere Distanz.

Mobile Apps sind heute in so manche Software zur Projektplanung integriert. Der große Vorteil: Mitarbeiter können nicht nur immer und überall auf ihren Terminplan zugreifen, sondern haben auch die Möglichkeit, ihren eigenen Fortschritt sowie die aufgewendeten Stunden einzutragen. Außerdem bieten sie, je nach App, zahlreiche andere nützliche Funktionen – zum Beispiel kann Mitarbeitern der Zugriff auf die Planungsinformationen ihrer Kollegen erlaubt werden, was es wiederum ermöglicht, mit einem Klick genau die Informationen zu bekommen, die man tatsächlich möchte. Umständliches E-Mail-Schreiben und Telefonate werden dadurch überflüssig, was auch für Unternehmen mit In-House-Mitarbeitern eine enorme Zeitersparnis bedeutet.

Ähnlich verhält es sich mit elektronischen Kalendern. Auch darauf können Mitarbeiter ortsunabhängig von ihrem Computer aus zugreifen. Die Ressourcenplanung kann dank Software mit Kalender-Funktion so gestaltet werden, dass alle Beteiligten Zugriff darauf haben und somit jeder immer die aktuellsten Informationen erhält. Dies ist vor allem für Projektmanager praktisch, denn so wissen sie sofort, wer für eine Aufgabe zur Verfügung steht und bei wem er gar nicht erst anzufragen braucht.

Software für die Ressourcenplanung

Einige Projektplanungstools bieten praktische Funktionen wie z. B. Plantafel-Software, die einen sofortigen Überblick über sämtliche Projekte und Ressourcen bietet. Je nach Software werden auch Funktionen wie die Anforderung von Ressourcen per Klick oder automatische Benachrichtigungen bei Terminüberschneidungen angeboten – eine zusätzliche Unterstützung für den Projektplaner bei der Organisation von Mitarbeitern, die nicht In-House tätig sind.

Das Arbeiten vom Home-Office aus ist auf dem Vormarsch – richtig organisiert und mit passenden Tools unterstützt ist dies durchaus ein zukunftsfähiges Arbeits-Modell, das zahlreiche Vorteile mit sich bringt, und zwar für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen.