Am Solothurner Cup-Final treffen am 25. Mai 2017 die besten Teams der diesjährigen Cup-Runde aufeinander. Folgende. Es wird um 9 Tittel gespielt. Folgende Teams stehen in den jeweiligen Kategorien im Cup-Final:

Aktive: FC Bellach vs Türkischer SC Solothurn

A-Junioren: FC Härkingen vs FC Fulenbach

B-Junioren: Gäu Selection vs FC Solothurn

C-Junioren: Niederamt Selection vs Gäu Selection

D-Junioren: FC Winznau vs FC Solothurn Fe-12

Senioren 30+ FC Zuchwil vs FC Bellach

Senioren 40+ FC Biberist vs FC Bellach

Frauen Aktive FC Mümliswil vs FC Blustavia

Juniorinnen Thal United vs FC Attiswil

Der Cupfinal findet in diesem Jahr in Hägendorf statt. Der Cupfinal wird wie immer eines der grössten Sportanlässe im Kanton Solothurn. Jedes Jahr pilgern zahlreiche Fussballbegeisterte zum Solothurner Cupfinal. Die Zuschauer erwarten natürlich spannende und spektakuläre Spiele. Für die Spieler die den Cup-Final erreicht haben ist es ein besonderes Ereignis und jeder der Fussball spielt möchte natürlich den Final erreichen und Gewinnen. Für die Fussballer ist es ein besonderes Ereignis, da sie selten vor so vielen Zuschauern wie auch Fans spielen dürfen. Natürlich wollen alle Zuschauer, wie auch Spieler spass haben und den Cup-Final mit vielen schönen Momenten geniessen. Wer dieses Jahr den Cup-Final sehen und miterleben will kann sehr gerne am 25.05.2017 den Sportplatz in 4614 Hägendorf Breitenweg besuchen. Ausreichende und vielfältige Verpflegung gibt es vor Ort in Fest-Zelten.

Wir freuen uns auf einen spektaktulären Cup-Final und der Sportplatz von Hägendorf heisst alle Gäste herzlich Wilkommen.

´´Guet Schutt´´