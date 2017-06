Am Freitag und Samstag 23./24. Juni sammelte die Klasse DS2 der Berufswahlschule Limmattal mit einer Standaktion an drei Plätzen im Zentrum von Dietikon im Rahmen einer Projektwoche für die Stiftung «Sternschnuppe» für kranke Kinder.

Mit selbst hergestellten Produkten aus dem Hauswirtschaftsunterricht wurden Kuchen, Nusstörtchen, Mandelroches, Guetsli, Gewürzöl, Erdbeersauce und Erdbeerkonfitüre verkauft. Die Mädchen der Klasse «Dienstleistung & Soziales 2» leisteten bei Temperaturen weit über 30 Grad einen hervorragenden Einsatz, so dass bereits am ersten Tag über 773 Franken gespendet wurden. Die grösste Barspende war gleich zu Beginn volle 100 Franken, ein Paukenschlag! Manche, die selber fast nichts zum Leben haben, gaben noch einen grosszügigen Betrag von ihrem Notwendigsten. Ein persönlicher Freund des Klassenlehrers rundete am Abend gar auf den stolzen Betrag von 1000 Franken auf.

Am Samstag ging die Aktion weiter. Auf dem Kirchplatz war Frischmarkt. So waren viele Leute unterwegs. Unsere Stände vor dem Coop Florastrasse, der ZKB/Migros Löwenzentrum und der Swisscom brachten am Samstag das Doppelte vom Freitag ein. Der Totalerlös betrug am Schluss fast 2500 Franken. Diese Woche kann weiter gespendet werden; auch Schulleitung, Lehrkräfte und viele andere helfen mit, dass der Betrag möglichst 3000 Franken erreicht bis Ende Woche.

Alle Firmen, vor deren Läden wir verkaufen durften, kamen uns sehr freundlich entgegen. Wir konnten unsere Werbung anbringen und die Sachen über Mittag einstellen.

Dank dieser Aktion ist es der «Sternschnuppe» möglich, Kindern mit lebensbedrohlichen Krankheiten schöne Erlebnisse zu vermitteln und ihnen angesichts ihrer schweren Leiden ein Lachen aufs Gesicht zu zaubern. Wir haben für diese Menschen die Welt ein bisschen lebenswerter gemacht. Wir bedanken uns bei allen Spenderinnen und Spendern aufs Herzlichste und sind überzeugt, dass alles was investiert wurde, in irgendeiner Form zurückkommt.

Peter Rusterholz, Klassenlehrer DS2 BWS Limmattal