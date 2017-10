Bei angenehmem Wanderwetter trafen sich 11 Aufgestellte Wandergesellen, begleitet von einem Hund, beim Bahnhof Dietikon. Mit der S19 gings via Hardbrücke nach Steinmaur. Anschliessend mit dem Postauto nach Bachs. Die beiden Dorfteile Altbachs und Neubachs liegen an der breitesten Stelle des Bachsertales. Hier begann die Wanderung durch das Bachsertal. Dem Fisibach entlang, sowie durch Wald und Feld, wurde bald die Ortschaft Fisibach erreicht. Als Überraschung war die Mittagsrast auf dem Gehöft Steiacherhof vorgesehen. Von den Gastgebern Diana und Thomas Zimmermann und einigen Hilfskräften wurde uns ein köstliches Mittagsmahl zubereitet, welches an einer langen Tafel in der geräumigen Werkstatt serviert wurde. Nach einer Betriebsbesichtigung sowie dem kurzen Marsch nach Kaiserstuhl erfolgte die Rückfahrt nach Dietikon.



Kurt Huber