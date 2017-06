Das Thema «Tempo 30 flächendeckend» bietet in Untersiggenthal Stoff für rote Köpfe. Den Befürwortern geht es um mehr Sicherheit und ruhigere Quartiere, den Gegnern darum, dass sie von A nach B ein paar Sekunden länger haben.

Die Gegner haben mit ihrer Petition gegen mehr Sicherheit um die 1200 Unterschriften gesammelt, wovon allerdings lediglich 700 aus Untersiggenthal selber stammen (!). Grund genug für den Gemeinderat, um reagieren zu müssen. Die IG «Tempo 30 flächendeckend Nein» begründet ihre Abneigung damit, dass es «flächendeckend» ist und dass man «noch länger» benötigt, um durchs Dorf zu kommen.

Was allenfalls einigen nicht bewusst ist, dass sich «flächendeckend» meist nur auf Wohnquartiere bezieht und nicht das ganze Dorf auf Tempo 30 reduziert wird. Des Weiteren sind die meisten Quartierstrassen gar nicht mit 50 befahrbar. Wir haben Spaziergänger, Schüler auf dem Schulweg, Fahrradfahrer und allenfalls Tiere, auf die es Rücksicht zu nehmen gilt. Auch sind die Strassen teils schmal und nicht komplett überschaubar. Jeder, der einen gültigen Fahrausweis hat, wird seine Geschwindigkeit automatisch anpassen. Wer konstant 50 fährt, verhält sich grob fahrlässig.



Als frischgebackener Vater macht man sich so seine Gedanken, und auch wenn mein Sohn noch nicht in den Kindergarten oder die Schule geht, ist mir die Vorstellung, dass ein daherbrausender SUV (m)ein Kind erwischen könnte, ein Graus. Tempo 30 macht unsere Strassen sicherer, auch wenn es die Gegner nicht akzeptieren wollen und es tut niemandem weh. Das nicht einzusehen ist ignorant und selbstsüchtig. Hoffentlich löst sich das Ganze zugunsten sicherer Strassen in Untersiggenthal auf. Für die Sicherheit von uns und vor allem für die unserer Kinder.