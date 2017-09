Im Zweijahres-Turnus lädt ein OK die Wettinger Jahrgänger 1941 zu einem gemütlichen Treffen ein. Es ist inzwischen Tradition geworden, diese Zusammenkunft auf der Klosterhalbinsel durchzuführen. Am 15. September war es wieder soweit: Aus allen Himmelsrichtungen fanden sich 30 ehemalige Klassenkameradinnen und Kameraden im Verlaufe des Morgens zu Kaffee und Gipfeli im Stammlokal "Sternen" ein. Ein paar treue Teilnehmer hatten selbst den weiten Weg aus dem Tessin, vom Bündnerland oder vom Genfersee nach Wettingen nicht gescheut, um ein paar gemütliche Stunden im Kreise der 41er zu verbringen. Erfreulich: Auch diesmal waren wieder Jahrgänger dabei, die noch nie an einem solchen Treffen teilgenommen haben. Und das freut das OK besonders.

Das tolle Spätsommerwetter erlaubte es wie geplant, einen kurzen Spaziergang hinunter zur Limmat zu unternehmen und sich dann im ehemaligen "alte Leue" von der "Lägerebräu"-Crew mit einem Apéro verwöhnen zu lassen. Hier kam es unter freiem Himmel zu angeregten Gesprächen unter dem Motto "Weisch no?"

Zurück im "Sternen" wurde den 41er ein feines Menü serviert und nochmals eifrig Gedankenaustausch gepflegt. Das Echo von den Teilnehmern war für das OK durchaus positiv, so dass einem erneuten Treffen in zwei Jahren mit hoffentlich noch besser Beteiligung nichts im Wege stehen dürfte.

Zum Ausklang dislozierte man in die nahe Klosterkirche und genoss nach einer Gedenkminute für die seit der letzten Zusammenkunft verstorbenen Kameradinnen und Kameraden ein kurzes Orgelkonzert von Jonas Herzog. Es war der würdige Abschluss des diesjährigen Jahrgänger-Treffens auf der Klosterhalbinsel.

VON PETER RINER