Am 17. Juni fand in Oftringen der Final der Schweizermeisterschaft statt. Die Radballer aus Seon-Niederlenz konnten mit zwei Mannschaften antreten. Im ersten Spiel trafen die Beiden aufeinander und es stellte sich heraus, wer den besseren Tag erwischt hatte. Die zweite Mannschaft mit Thomas Dössegger und Markus Roth konnte dieses Spiel für sich entscheiden. Die 1. Mannschaft hatte im nächsten Spiel noch mehr Pech. Stefan Zehnder wurde von einem Gegenspieler vom Rad geholt und verletzte sich dabei so unglücklich, dass er für den Rest des Finals von Kevin Sterchi ersetzt werden musste. Dieser konnte mit Sebastian Stempfel leider nur noch einen Punkt gewinnen, was am Schluss den 6. Rang bedeutete. Besser erging es der 2. Mannschaft. Dies konnten ihre nächsten Spiel für sich entscheiden. Im Spiel gegen die Mannschaft aus Oftringen lieferten die Beiden bis knapp vor Schluss ein hartes Duell. Ein gut geführter Angriff der jungen Spieler aus Oftringen brachte die Entscheidung. Das letzte Spiel der Seon-Niederlenzer begann schlecht. Zwei schnelle Gegentore, doch Markus und Thomas spielten konzentriert weiter und konnten das Spiel noch drehen. Die Freude über den Vice-Schweizermeistertitel konnte mit den mitgereisten Anhänger geteilt werden.



1. Oftringen 2. Seon-Niederlenz 2 3. Lengnau 4. Frauenfeld 5. Dipoldsau 6. Seon-Niederlenz 1