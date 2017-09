Vom 22. bis 24. September verbrachten die Unterentfelder Konfirmanden ihr Weekend im „Camp Rock“ bei Bischofszell. Wunderschönes Spätsommerwetter und ein motiviertes Team boten den Jugendlichen viel Spass, Sport, Gemeinschaft und geistlichen Tiefgang.

Zum Weekend-Thema „The four“ hörten die Konfirmanden mehrere Inputs über die Grundlagen des christlichen Glaubens. In Kleingruppen wurden diese vertieft und diskutiert. Am Samstagabend konnten alle persönlich Stellung beziehen und in einem Einzelgespräch mit Sozialdiakonin Nicole Niederhauser oder Pfarrer Christian Bieri ihre Fragen stellen und sich segnen lassen. Beeindruckend war, dass sich alle sehr viele Gedanken machten und gut begründeten, was sie glauben und wo sie stehen. Am Sonntagmorgen berichtete Tobias Dätwyler von seinem Glaubensweg und gemeinsam wurde das Abendmahl gefeiert.

Dazwischen war immer wieder viel Zeit für Sport und Fun. Das Lager-Beizli unter der Führung von Angélique Wüst und Samara Boxler stiess auf grossen Anklang. Im menschlichen Töggelikasten sowie beim Basketball und Volleyball wurde um jeden Punkt gekämpft. Und das Abseilen an der überhängenden Felswand in Zihlschlacht war für einige eine krasse Herausforderung – doch alle schafften dank gegenseitiger Unterstützung den Weg nach unten und merkten, dass das Seil hält: Ein Bild für das Vertrauen in Jesus Christus. Auf den verschiedenen Spielgeräten beim Flugplatz Sitterdorf konnten sich danach alle so richtig austoben und ihr Adrenalin abbauen.

Das feine Essen im „Camp Rock“ und die tolle Infrastruktur dieses christlichen Lagerhauses trugen das Ihre dazu bei, dass das Konf-Weekend ein voller Erfolg war. Etwas müde, aber zufrieden kamen am Sonntagnachmittag alle wieder in Unterentfelden an. Ein grosser Dank gilt dem achtköpfigen Team, welches die Jugendlichen begleitete und ihnen dieses bleibende Erlebnis ermöglichte.