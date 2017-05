Das Ortsmuseum Urdorf war der geeignete Versammlungsort, um die Werte einer lebendigen Demokratie anhand der vielen Erinnerungsstücke zu erfahren.

Paul und Elisabeth Lüchinger waren die kompetenten Gastgeber. Paul, Präsident des Stiftungsrates und Initiant des Museums, erzählte von der Entstehung nach dem Motto “Ein Museum ist nie fertig“. Seit 1995 entstand in zwei Etappen aus dem ehemaligen Bauernhaus Indergand das schmucke Ortsmuseum. Handwerker, Firmen und viele Einzelpersonen arbeiteten in Fronarbeit tausende von Stunden. Eine Führung mit den Erläuterungen zu vielen Details liess uns staunen.

Zum Vertiefen: Elisabeth Lüchinger-Grob hat zwei lesenswerte Bücher verfasst, die beide auf der Gemeindeverwaltung Urdorf erhältlich sind. «Urdorf in der Geschichte» (Von der Zeit der ersten Siedler bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges), erschienen 2001. Und «Urdorf, eine Gemeinde entwickelt sich», erschienen 2008.

Anschliessend an die Führung folgte die GV mit den regulären Geschäften, geleitet durch den neuen Präsidenten Marc Joye. Er begrüsste als Gast die Präsidentin der CVP Dietikon, Ottilie Dal Canton. Der als Präsident zurücktretende Danilo Follador hat als neuer Gemeinderat mit dem von Christian Brandenberger übernommenen Ressort “Planung, Bau und Umwelt“ ein gerütteltes Mass an Aufgaben bekommen. Er bleibt aber im Vorstand als Vizepräsident. Die übrigen Behördenmitglieder Irmgard Struchen (Schulpflege, Finanzen) und André Fischer (RPK) sind ex officio automatisch im Vorstand. Als weitere Vorstandmitglieder werden in globo gewählt: Urs Ramer, Josef Zweifel, Röbi Eigenmann, Walter Trottmann und Christian Brandenberger.

Was die CVP Ortspartei Urdorf betrifft, ist alles im Lot. Ausser der Mitgliederzahl: Wir haben wenig Zugänge, was offenbar in vielen Parteien und Vereinen der Fall ist. Woran könnte das liegen? Es sind überall oft dieselben Leute, die sich engagieren. Viele von ihnen tun dies, weil es Freude macht, etwas zu gestalten und die Früchte der Anstrengungen zu sehen. Das Publikum geniesst die Angebote und gewöhnt sich daran, dass es funktioniert. Das kann man auch in Familien beobachten. Oft nehmen die Kinder alles als selbstverständlich. Schön wäre es, wenn die Nutzniesser diejenigen ermuntern, die sich engagieren. Oder sogar selber mithelfen, wenn man eine Tätigkeit sieht, die man ausüben kann. Das ist doch das Wesentliche einer lebendigen Dorfgemeinschaft: Man ist an den Anlässen dabei als Teilnehmer oder Helfer und hat so Gelegenheit, einen Teil der Verantwortung zu übernehmen und viele schöne Kontakte zu knüpfen.

Die Information durch unsere Behördenmitglieder zeigte die Vielfalt der Themen mit welchen sich die CVP Urdorf befasst. Es geht um die Zukunft von Urdorf: Die Siedlungs-und Wirtschaftsentwicklung (Wirtschaftsraum Nord), die Gemeindefinanzen, die Sportanlagen, die Schulentwicklung (Lehrplan 21 und Informatik, Berufsauftrag der Lehrpersonen), die Verkehrswege, Versorgung und Entsorgung, und so weiter. Das wichtigste Anliegen ist der CVP das Entwickeln und Erhalten guter Bedingungen für die Familien.

Darum kommt das Gesellige nicht zu kurz. Roger Schmidinger bereitete uns mit feinem Kartoffelsalat und Bratwürsten ein Nachtessen. Wir plauderten und sassen noch lange beisammen.

Walter Trottmann, CVP Urdorf