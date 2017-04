Mitten ins milde Aprilwetter fiel plötzlich winterlicher Schnee. „Verkehrte Welt“, titelte die Zeitung! „Verkehrte Welt“ war auch das Thema der Kinderwoche der Reformierten Kirchgemeinde Unterentfelden. Mehr als hundert Kinder, von ganz klein bis hinauf zu den Teenagern, erlebten miteinander die Dynamik einer „verkehrten Welt“, welche Werte aufzeigt, wie Gemeinschaft vom Evangelium her besser gelingen kann.

Fünf, vier, drei, zwei, eins, null ... Nach dem lauten und erwartungsvollen Countdown aller Kinder ging es jeden Nachmittag los mit einem fröhlichen Singen, Klatschen und sich Bewegen. Wie kann man denn fröhlich sein in einer verkehrten Welt? Weil Gott ein gutes Zusammenleben unter den Menschen will und möglich macht.

Die alttestamentliche Geschichte von Josef, wie er sich an seinen Brüdern, die ihn verkauften, nicht rächte, sondern ihnen vergab, zeigte den Kindern den Wert der Vergebung auf, auch im Alltag. Die Beziehung zu Gott und das Kommen von Jesus veränderten damals und auch noch heute die Werte des Lebens und stellen die Welt auf den Kopf. Jesus kam als König, der nicht unterdrückte, sondern liebte und diente. Die Kinder hörten in den biblischen Geschichten die Botschaft, wie Gott die Kinder sieht: Jedes ist kostbar, jedes gehört dazu.

Fröhlich zugerüstet und ermutigt für diese neuen Werte, ging es dann in die Kleingruppen und nachher zum Zvieri und in die verschiedenen Workshops: Da wurde gebacken, verziert, getanzt, Turnsäcklein bedruckt, eine Chügelibahn und Türme gebaut, und neben dem Fussball gabs für die Mutigen zum ersten Mal einen Schanzenparcours mit den Velos.

Am Donnerstag lud der strahlend blaue Himmel zum Ausflug ein. Zweihundert flinke Füsse marschierten gruppenweise, Posten für Posten, in den nahen Wald. Ohne Befehl durfte man da auf eigene Initiative gemeinsame Spiele erfinden, klettern, miteinander plaudern, zuschauen und herumtoben!

Der farbige Schlussinput zeigte auf, wie eine durch Rache und Hass verdunkelte und geteilte Legostadt durch die Liebe Gottes, durch Jesus am Kreuz als Brücke, wieder zueinander finden konnte. Eine Hoffnung für die Kinder, die kommende Generation, welche in unserer Zeit, in unserer Welt so sehr auf Liebe, Freude und Frieden hofft.

Zum gleichen Thema erlebten die Teenager eine auf ihr Alter abgestimmte Erlebniswoche mit zahlreichen Outdoor-Aktivitäten.

Abgeschlossen wurde die Kinder- und Teenagerwoche mit einem gemeinsamen Familiengottesdienst am Sonntag. Da erhielten auch die Eltern einen Einblick in die Begeisterung und Freude dieser gelungenen Woche.

Für diese Kinderwoche setzten sich über dreissig Mütter, Väter und junge Helferinnen und Helfer ein. Ihnen allen sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt.

Text: Elisabeth Kemmler / Christian Bieri

Fotos: Jan Gisi