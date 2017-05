Maibummel christkatholischer Frauenverein

Hg) Um 18.30 Uhr besammelten sich die Frauen beim Milchhüsli. Mit zwei Autos sind sie nach Eiken gefahren und haben ihre Autos dort stehen gelassen. Von da aus startete der Bummel, durchs Dorf über den Bahnübergang am Sportplatz vorbei dem Sisslen-Bach entlang nach Oeschgen. Auf dem Parkplatz der Pizzeria sind noch zwei weitere Mitglieder dazu gestossen. Bei tollen Gesprächen in der fröhlichen Runde verging die Zeit enorm schnell. So machten sich die Damen wiederum zu Fuss auf den Rückweg nach Eiken.