Wir Landfrauen des Bezirks Kulm laden die Bevölkerung aus der Region herzlich zum Metzgete-Essen ein. In der Mehrzweckhalle Leutwil servieren wir Ihnen am 11. November von 11.00 bis abends um 23.00 Uhr feinste Blut- und Leberwürste, Gnagi mit Erbsensuppe und Grilladen vom Schwein. Als Beilage erwartet Sie mit Liebe gemachte Rösti, Zwiebelsauce und Buurebrot, die Äpfelschnitzli fehlen auch nicht. Natürlich bieten wir Ihnen auch einheimischen Wein und weitere Getränke zu familienfreundlichen Preisen an. Dieses Jahr besucht uns die Line Dance Gruppe Wyna West und führt uns verschiedene Tänze vor. Angesteckt von den rassigen Musikklängen dürfen alle Gäste mittanzen und unter kundiger Anleitung die ersten Schritte wagen.

Wer könnte da schon wiederstehen? Natürlich - die Dessertfans. Doch auch diese kommen auf ihre Rechnung. Schliesslich sind wir Landfrauen bekannt für unsere feinen Torten und Kuchen. Herzlich Willkommen in Leutwil!

Hanni Gloor Landfrauen Bezirk Kulm