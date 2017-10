Bez-Jahrgang zurück zu den Wurzeln

Im Jahre 1954 sind 55 Mädchen und Knaben des Jahrgangs 1942 in der Bezirksschule Leuggern in zwei Parallelklassen

gestartet. Die jedes dritte Jahr stattfindende Klassenzusammenkunft führte 32 von ihnen zurück an die Wurzeln. Der Auftakt erfolgte im Pfarreizentrum Lupe, wo die Kirchspieler Landfrauen mit einem genussvollen Apéro aufwarteten. Dem Fototermin auf dem Vorplatz von Kirche und Schulhaus folgte der Wechsel zum feinen Mittagessen in der „Sonne“.

Zum Zeitpunkt der Diskussionen über die zukünftigen Schulstandorte kam dem Grübeln in Erinnerungen besondere Bedeutung zu. Die tagende Klasse vereinte Schülerinnen und Schülern aus dem ganzen Kirchspiel und von der rechten Aaretal-Seite. Ein knappes Dutzend musste 1957 für das vierte Jahr in die neu ins Leben gerufene Bezirksschule Klingnau wechseln. So kann innert 60 Jahren ein Szenario vollends ändern, zumal mit dem von Gemeinde-Seite favorisierten Projekt gleich beide Bezschul-Standorte verschwinden würden.

Der Zustand „Pensionierung“ und die teils beachtlichen Anreisestrecken führten zu einem gestrafften Programm mit Beginn kurz vor Mittag und dem Ausklang gegen Abend. Im OK mit Hildegard Obrist-Vögele, Felix Vögele und Leo Erne lag die Hauptverantwortung der gelungenen Tagung diesmal in den Händen von Theres Jäggi-Binkert. Nach jetzigem Ermessen werden die Ehemaligen 2020 zum nächsten Klassentreffen der Leuggermer 42-er geladen.

Verfasser: Leo Erne, Döttingen