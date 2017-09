Mit Überzeugung wähle ich Walter Vega und Linus Egger in den Gemeinderat Obersiggenthal. Beide sind in der Gemeinde Obersiggenthal aufgewachsen und sind bestens vertraut mit den örtlichen Verhältnissen.

In ihre Ressorts sind sie gut eingearbeitet, fachlich kompetent und sie kennen ihre Dossiers. Probleme analysieren sie rasch und entwickeln anschliessend tragfähige Lösungen, die sie in Zusammenarbeit mit den Gemeindeangestellten tatkräftig umsetzen. Dabei ist es ihnen egal, von wem zielführende Vorschläge kommen. Sie lamentieren nicht, sondern packen an.

Linus Egger und Walter Vega sind gut vernetzt und betreiben Sachpolitik. Im Bewusstsein um die finanzielle Situation der Gemeinde stellen sie immer das Wohl der Menschen in den Mittelpunkt. Sie sind sich ihrer Verantwortung gegenüber den Einwohnern bewusst.

Solche Gemeinderäte braucht Obersiggenthal! Aus diesen Gründen empfehle ich Walter Vega und Linus Egger zur Wahl in den Gemeinderat Obersiggenthal.

Bettina Lutz Güttler

Ehemalige Präsidentin des Einwohnerrats Obersiggenthal