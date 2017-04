WELT TAI CHI und QiGONG TAG

Samstag 29 April 10.00 Uhr

Im Park vor dem Kunstmuseum im Solothurn



Seit 1998 findet jedes Jahr am letzten Samstag im April der "World Tai Chi and Qigong Tag" statt.

Tai Chi - und Qigong-Begeisterte aus aller Welt starten jeweils um 10:00 Uhr Ortszeit mit ihren Übungen. Diese Veranstaltungen finden an öffentlichen Plätzen statt.

Ziel des Welt Tai Chi- und Qigong-Tages ist es, Menschen auf die positiven Auswirkungen von Qigong und Taijiquan auf Gesundheit und Wohlbefinden aufmerksam zu machen.



Wir treffen uns wieder um 9.45 Uhr im Park des Kunstmuseums in Solothurn und werden dann um 10.00 Uhr gemeinsam Tai Chi üben.

Wir laden Sie herzlich ein dabei zu sein und mit zu machen.

Gönnen Sie sich einen friedlichen, erfrischenden Start ins Wochenende! Die Teilnahme ist gratis.



Nach dem Üben gibt es ein kleines Apéro.

Findet nicht statt bei Regen, Schnee oder Sturm.



Tai Chi for Health Ellen Reitsma www.taichiundgesundheit.ch/www.taichiforhealthinstitute.org

taichi.reitsma@gmail.com