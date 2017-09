Vor über fünf Jahren gründeten wir die Waldspielgruppe Zauberwald in Seon. Zweimal wöchentlich entdecken wir mit Vorkindergartenkindern ab dreijährig den Wald. Unser Waldplatz ist wunderbar gelegen, leider hat die Witterung in den vergangenen Jahren den Bänken um die Feuerstelle stark zugesetzt. Um weiterhin die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten war Handlungsbedarf angesagt.

Dank einer grosszügigen Spende von der Brockenstube Chrosihus in Beinwil am See (Geheimtipp für alle die das Spezielle suchen) kamen wir unserem Traum von einem Waldsofa näher.

Zu unserer grossen Freude stiessen wir beim Forstamt der Gemeinde Seon unter der Leitung von Marcel Hablützel auf offene Ohren für unser Bauvorhaben. Ohne lange zu überlegen beschlossen er und sein Team den Wald um unseren Waldplatz, etwas vorgezogen, zu lichten und stellten uns so genügend Baumaterial für unser Sofa zur Verfügung. Aus tiefem Herzen ein grosses Dankeschön dafür.

Durch Urs Hefti bekamen wir professionelle, sowie tatkräftige Unterstützung in der Planung, Materialbesorgung, wie auch in der späteren Umsetzung. Bereits eine Woche vor dem grossen „Bautag“ verbrachten wir viel Zeit mit den Vorbereitungen, dabei unterstützte uns Ricardo mit der Motorsäge und den anderen kräfteanfordernden Aufgaben.

Am Samstagnachmittag 16. September war es soweit! Zwanzig, hochmotivierte Waldspielgruppenkinder trafen sich mit ihren Papi’s, Götti’s oder Grosspapi’s für den Arbeitseinsatz. Sie alle halfen uns das Sofa und die neuen Bänke zu bauen. Da wurde geschleppt, gesägt, geschliffen, gebohrt, gehämmert und geschraubt wie wild. Fröhlichkeit und Lachen erfüllten den Wald und es schien, als habe das Werken im Wald nicht nur den Kindern gefallen. Bei so vielen helfenden Händen nahm der Bau rasch Gestalt an und als wohlverdienter Abschluss konnten wir im fertig erstellten Waldsofa ein feines Zvieri geniessen.

Glücklich und voller Vorfreude auf den kommenden Winter, im Schutze des neuen Waldsofas, sind wir erfüllt mit Dankbarkeit für all die vielen helfenden Hände die uns so grosszügig unterstützt haben.

Das Team der Waldspielgruppe Zauberwald Claudia, Lela und Claudia