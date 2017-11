Von vielen Arbeitgebern - insbesondere bei Medizinern und Juristen - ist die Promotion eine Schlüsselqualifikation und wird von vielen Arbeitgebern vorausgesetzt, da mit dem Doktortitel im Volksmund auch ein gewisses Prestige verbunden ist. Da jedoch viele Promotionswillige bereits erhebliche Zeit in ihr Studium investiert haben, spielen viele von ihnen mit dem Gedanken die Dissertation von einem Dritten - einem so genannten Ghostwriter - anfertigen zu lassen.

Die Dissertation

Eine Dissertation oder Doktorarbeit ist eine wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung eines Doktorgrades an einer wissenschaftlichen Hochschule mit Promotionsrecht. Neben der Einreichung der schriftlichen Arbeit wird in den meisten Fällen auch eine mündliche Prüfungsleistung verlangt. Hierbei unterscheidet man die so genannte Disputation, also die mündliche Verteidigung der Doktorarbeit und eine umfangreiche mündliche Prüfung, die sich auf den gesamten Prüfungsstoff des Studiums beziehen kann.

Insofern unterscheidet sich die Leistung einer Dissertation erheblich von Bachelor-, Master- oder Diplomarbeiten. Durch die Dissertation soll der Kandidat zeigen, dass er in der Lage ist akademisches Wissen systematisch aufzuarbeiten, zu filtern und einer eigenständigen Bewertung zuzuführen. Der Anspruch an den Promovierenden ist, dass dieser durch seine Arbeit einen Mehrwert für die Wissenschaft leistet.

Anfertigung der Arbeit durch einen Ghostwriter

Die Dissertation hat in vielen Fällen einen Umfang von über 200 Seiten, sodass ihre Anfertigung, insbesondere das Recherchieren von einschlägiger Literatur, einen Zeitaufwand von mehreren Jahren bedeuten kann. Deshalb sind viele Promovierende dazu übergegangen von einem Ghostwriter ihre Dissertation verfassen zu lassen. Mit der hohen Nachfrage nach akademischen Ghostwriting ging der exponentielle Anstieg an Anbietern einher, die nunmehr das Anfertigen von wissenschaftlichen Arbeiten gegen Entgelt anbieten.

a) Wer arbeitet als Ghostwriter?

Unter den Ghostwritern befinden sich viele Wissenschaftler oder wissenschaftliche Hilfskräfte aber auch Praktiker, wie Bausachverständige, Ärzte oder Juristen, die in ihrem Bereich über ein breit gefächertes Fachwissen verfügen und vor allem in der wissenschaftlichen Arbeitsweise (Gestaltung der Arbeit, korrekte Zitierweise etc.) geschult sind. Die meisten Anbieter von Ghostwritingdienstleistungen haben mittlerweile für die entsprechenden Fachrichtungen Experten, um dem wissenschaftlichen Anspruch der Universität gerecht zu werden und dem Besteller ein hohes Maß an Qualität bieten zu können.

b) Was leistet der Ghostwriter?

Die Leistungen des Ghostwriters sind in jedem Fall unterschiedlich. Die Leistung des Ghostwriters wird durch das Fachgebiet, den Umfang der Arbeit und den Vorleistungen des Bestellers determiniert. Folgende klassischen Dienstleistungen werden von Ghostwritern typischerweise angeboten:

Unterstützung bei der Themenfindung

Erstellung eines Gliederungsentwurfes

Literaturrecherche

Lektorat

Verfassen der Arbeit

Im Rahmen von naturwissenschaftlichen Arbeiten kann es aber auch vorkommen, dass der Ghostwriter Versuchsreihen selbst durchführt oder analysiert.

c) Was kostet das Ghostwriting?

Das Ghostwriting einer Doktorarbeit kostet derzeit in etwa 20.000,00 €. Der Preis variiert jedoch hinsichtlich der Fachgebiete, des geforderten Umfangs der Arbeit und der Verfügbarkeit der Ghostwriter.

d) Wie hoch ist das Risiko?

Die Abgabe einer solchen Arbeit ist kein Kavaliersdelikt, da der Verfasser im Regelfall eidesstattlich versichern muss, dass er die Arbeit selbst, eigenständig und ohne fremde Hilfe angefertigt hat. Die relevante Strafnorm in diesem Zusammenhang ist § 156 StGB, nämlich die falsche Versicherung an Eides statt. Auch der Ghostwriter macht sich der Beihilfe strafbar. Es gibt auch Reformbestrebungen, die die Einführung des Tatbestandes des so genannten „Wissenschaftsbetruges“ fordern. Der Betrug wird Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Auch hochschulinterne Konsequenzen sind denkbar, wie beispielsweise die Zwangsexmatrikulation oder die Erhebung einer universitätsinternen Geldstrafe.

Fazit

Ghostwriting bietet sich demnach vor allem für Menschen an, die gerne einen Doktortitel erwerben wollen, jedoch zeitlich eingeschränkt sind. In jedem Fall muss sich der Promovierwillige aber über die möglichen Konsequenzen im Klaren sein.