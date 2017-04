gk Im ersten Meisterschaftsspiel der Saison 2017 startete Schoren B/Lenzburg im ersten Umgang recht gut. Der Gegner Lotzwil half auch mit, liessen die Spieler doch bereits drei Streiche im Ries fallen. War die Sicht schlecht? War der Gegner schlecht? Unsere Riesarbeit wirds zeigen.

Und wie! Bereits der zweite Streich von Lotzwil musste als Nummer geschrieben werden. Ein Weckruf an Schoren B/Lenzburg. Im weiteren Spielverlauf im ersten Umgang mussten keine weiteren Nummero geschrieben werden. In der Schlagleistung lag Schoren B/Lenzburg etwas im Hintertreffen. Im zweiten Umgang konnte Lotzwil das Ries sauber halten. Es stand 3:1 in Sachen Nummero. Ein Spiel, das wir doch so heimbringen sollten. Aber weit gefehlt. Schoren B/Lenzburg musste sich im zweiten Umgang auch noch zwei ungesehene Hornusse im Ries als Nummero schreiben lassen und so wurden die Schlagpunkte zum Rangpunktemassstab. Schoren B/Lenzburg verlor mit acht Schlagpunkten weniger das Spiel und die ersten Rangpunkte mit 3 Nr./661 Punkte gegen Lotzwil mit 3 Nr./668 Punkte. Den Spielern von Schoren war die Enttäuschung noch lange anzusehen.

Es gilt nun, sich aufzuraffen und das nächste Wochenende gegen Oberönz-Niederönz mit neuem Elan anzugehen und das heutige Spiel zu vergessen.