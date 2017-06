Bei bestem Wetter führten die turnenden Vereine aus Eiken am Samstag, 10. Juni zum 14. Mal die Vereinsmeisterschaft durch. Die einzelnen Vereine kämpften in den verschiedenen Leichtathletikdisziplinen um die begehrten Podestplätze. Alle stellten ihr Können zur Schau und lieferten sich faire Wettkämpfe. Nach den Vereinswettkämpfen wurden der schnellste Eiker und die schnellste Eikerin mit einem Sprint ermittelt. Nico und Chantal Jegge konnten sich diese Titel holen. Anschliessend wurde der Hindernislauf für den Gruppenwettkampf vorbereitet. Die Gruppen wurden aus Teilnehmern von allen Vereinen gebildet, so dass faire Gruppen entstanden. Die Siegergruppe durfte als Geschenk einen Karton Mohrenköpfe entgegen nehmen.

Anschliessend an den turnerischen Teil fand das Rangverlesen statt. Alle Kinder, die teilgenommen hatten, erhielten ein Handtuch, die 1.-3. Platzierten erhielten zudem eine Medaille. Die Podestplätze der aktiven Turnerinnen und Turner wurden mit einer Flasche Wein belohnt.

Auf für das leibliche Wohl wurde an der Vereinsmeisterschaft gesorgt. Wird danken der Küchenmannschaft für die Organisation der Festbeiz mit Grill und Kuchenbuffet. Ein grosses Dankeschön geht auch an das OK, welches wie in jedem Jahr für einen reibungslosen Ablauf der Vereinsmeisterschaft gesorgt hat. Weiter bedanken wir uns bei den vielen freiwilligen Helfern, ohne die dieser Anlass nicht durchgeführt werden könnte.