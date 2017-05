Am Wochenende vom 6. / 7. Mai fand in Gränichen der bewährte Grätu–Cup statt.

Der TSV Rohrdorf war mit 48 Turnerinnen am Start.

Früh am Samstagmorgen starteten die Kleinsten (Kategorie 1) zu ihrem ersten grossen Wettkampf. Sichtlich nervös aber mit sehr viel Disziplin und Freude meisterten sie ihre Aufgabe hervorragend. Alle 6 Turnerinnen durften stolz eine Auszeichnung mit nach Hause nehmen. (Nadine Brönnimann, Elena Wanger, Claire Liu, Mia Holenweger, Ines Wenk, Lanea Frei) Die K2 und K3 Turnerinnen lieferten auch einen, den Leistung entsprechenden, Wettkampf ab. Noch ist bei einigen Mädchen das Potenzial nicht voll ausgeschöpft, trotzdem erturnten sich 5 Mädchen eine Auszeichnung (Sara Rentsch

K2, Romy Schraner, Lynn Schwarzentrub, Aline Achermann, Sofia Fiorentin; alle K 3) Am Sonntagmorgen, ebenfalls in aller Früh, begann der Wettkampf für die K5 Turnerinnen. Irgendwie mussten ja an diesem Wochenende alle 900 Turnerinnen in einen akzeptablen Zeitplan eingeteilt werden.Die Bettmüdigkeit war schnell verflogen und alle turnten frisch und konzentriert ihre Übungen durch. Da sich da und dort noch ganz kleine Unsicherheiten einschlichen, reichte es nicht zu Plätzen in den vordersten Rängen. Es durften aber einige Turnerinnen eine Auszeichnung entgegennehmen. (Delila Billeter, Aline Prudenza, Jenny Humbel, Niki Haghrooyan, Lara Fiorentin)

Ein Exploit gelang Jane Grob. Ihr erster Wettkampf in der Kategorie 4 turnte sie so genial, dass ihr die Goldmedaille auf sicher war! Alle Turnerinnen in dieser Kategorie zeigten einen sehr guten Wettkampf und gewannen eine Auszeichnung (Muthita Zimmerli, Lisa Steger, Zoe Brem, Sara Macri, Ladina Gut, Carina Humbel)

In der Kategorie Damen durfte sich Andrea Irniger ebenfalls über eine Auszeichnung freuen. Geraldine Weber turnte ihre Übungen in der Kategorie 7 gekonnt und fehlerfrei. Damit überzeugte sie auch die Wertungsrichtern und so durfte sich zur grosser Freude aller Anwesenden die Silbermedaille umhängen lassen.

Nadia Kaufmann