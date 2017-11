In der Sporthalle Tägerhard in Wettingen haben am 4./5. November die Aargauer Badminton-Meisterschaften stattgefunden. Der Badminton-Club Wettingen kann als Organisator auf ein gelungenes Turnier zurückblicken.

In den Doppeldisziplinen waren Lea Müller und Tobias Künzi nicht zu stoppen. Im Mixed-Doppel gewannen sie das Finale in überzeugender Manier gegen die Geschwister Ronja und Timm Stern mit 21-16 und 21-11.