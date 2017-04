Zum sechsten Mal finden am Wochenende vom 13. und 14. Mai 2017 die Kantonalen Meisterschaften im Einzelgeräteturnen in Niederrohrdorf statt.

In der Rüslerhalle werden 333 Turner aus dem Kanton Aargau, aber auch Gäste aus Luzern und Uri erwartet. Es werden spektakuläre Sprünge, kraftvolle Barrenübungen, schweisstreibende Elemente am Reck, Ringturnen in atemberaubender Höhe, sowie akrobatische Flics und Saltos am Boden zu sehen sein.

Am Samstag, 13. Mai 2017 steht der Nachwuchs im Mittelpunkt. Ab 08.30 bis 18.30 Uhr zeigen die Turner der Kategorien K1 – K3 ihr Können. Auch wenn die jungen Turner noch klein und „herzig“ sind, zeigen sie doch schon, dass sie in Haltung und Spannung ihren grossen Vorbildern in nichts nachstehen.

Am Sonntag, von 08.30 bis 16.30 Uhr, messen sich dann die Kategorien K4 - K7 und Herren. Die Muskeldichte ist dann etwas höher und die Übungen anspruchsvoller. Wird erneut ein Wettinger Turner Aargauermeister im K7? Wer geht als Sieger aus dem Winnersfinal hervor?

Beim Winnersfinal messen sich am Sonntag ab 15.30 Uhr die besten zwei Turner pro Gerät. Dies dürfen sich keinesfalls entgehen lassen!

Auch die einheimischen Turner der Geräteriege des STV Niederrohrdorf würden gerne einen weiteren Aargauermeistertitel erturnen.

Sie als Zuschauer können hochstehenden Turnsport in gemütlicher Festwirtschaftatmosphäre mit Blick auf den Wettkampfplatz geniessen, und die Turner unterstützen. Ob Mittag - oder Abendessen oder ein feines Dessert, die Helfercrew des TV Niederrohrdorf und die Eltern der Nachwuchsriege werden sich gerne um Sie kümmern.

Detailliertere Informationen zu unserem Anlass finden Sie auf unserer Homepage www.amgetu.ch. Auf der Homepage finden Sie unseren Festführer mit all unseren Sponsoren und Gönnern. Ohne diese grosszügige Unterstützung ist ein solcher Anlass gar nicht möglich. Herzlichen Dank all unseren Sponsoren und Gönnern!

Wir bedanken uns an dieser Stelle auch bei der Gemeinde Niederrohrdorf für die Möglichkeit den Wettkampf in der heimischen Rüslerhalle durchführen zu dürfen.

Das OK-Team unter Fabian Vogler freut sich auch Sie an der AGM 2017 begrüssen zu dürfen.

Geniessen Sie die leuchtenden Kinderaugen der Nachwuchsturner und die grossen Athleten des Aargauer Turnverbandes, bei denen es auch um die Qualifikation für die bevorstehenden Schweizermeisterschaften 2017 geht.

Wir freuen uns auf Sie!

Stefan Gasser, OK AGM 2017