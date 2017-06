Die FDP Gemeinderätin und Vizeammann von Wettingen, hat heute informiert, dass sie an den Wahlen im Herbst 2017 nicht mehr zur Verfügung steht. «Nach 20 Jahren aktiver Kommunalpolitik, zwei Jahre in Schulpflege und Einwohnerrat und 18 Jahren in der Exekutive, ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen», so die scheidende Gemeinderätin. «Ich will mich auf meine politische Arbeit als Grossrätin konzentrieren und mich weiter in der Kantonalen Parteileitung der FDP engagieren»

Antoinette Eckert war für die FDP seit 2000 als Gemeinderätin und seit 2014 als Vizeammann in der Exekutive der Gemeinde Wettingen tätig und ist Vorsteherin Ressort Kultur/Sport und Gesellschaft, sowie Einbürgerungen.

Die FDP-Wettingen bedankt sich bei Antoinette Eckert für das langjährige Engagement auf kommunaler Ebene. Sie war unermüdlich für die FDP Wettingen und die Gemeinde im Einsatz. Die FDP Wettingen wird am Nominationsanlass vom 9. Juni bekanntgeben, wer im Herbst für den Gemeinderat kandidieren wird.