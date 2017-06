Schon bei der Anreise nach Muri waren die Temperaturen warm – das Art of GeTu freute sich mit der Sonne auf ihren Einsatz am KTF in Muri. Die Stetter Kids gingen mit ihren drei Geräte-Programmen im 3-teiligen Wettkampf an den Start. Im Grossen Turnzelt wurde das Bodenprogramm und das Sprungprogramm vor grossem Publikum geturnt, fürs Reck gings in die nicht weniger warme Turnhalle. Trotz erneutem Verletzungspech und Ausfällen, gelang den jungen Turnerinnen und Turner ein tadelloser Wettkampf, Zuschauer und Leiter freuten sich riesig.

Nach einem gemeinsamen „Hörnli mit Ghacktem“ zog es die einen in die Badi, die anderen testeten den Glacé-Stand und zwei der Stetterinnen turnten mit Rohrdorf noch die Gymnastik unter glühender Sonne. Bei der abendlichen Schlussfeier war der Jubel der Reusstaler dann riesengross: 26.99 Punkte bedeutete Rang 3 in der 2. Stärkeklasse – das war mehr als verdient! Die erhoffte Steigerung zu den Vorbereitungswettkämpfen gelang mit den Noten Reck 9.21, Sprünge 9.02, Boden 8.76.

Die Siegesfeier musste aber warten, am Freitag stand die Jugend erneut im Einsatz, 3 Paare starteten zum GeTu zu Zweit Wettkampf. An zwei Geräten zeigten die vier Girls und 2 Boys ihre Übungen und wurden zum Schluss mit Rang 2 für Jenny & Laura, Rang 3 für Natalie & Anggun und Rang 8 für Timo & Silvan belohnt. Der Nachwuchs aus Stetten setzte also die Messlatte für die Aktiven hoch an.

Doch auch die Aktiven mischten sich am Freitag erstmals ins Geschehen ein, ob im GeTu zu Zweit, Turnwettkampf oder Aerobic zu Zweit, alle wollten sie möglichst viele Punkte sammeln in Muri. Bei den Erwachsenen waren gleich 2 Paare beim GeTu zu Zweit am Start, Nicole und Guido klassierten sich hauchdünn vor Cindy & Claudia auf dem 12. bzw. 13. Platz. Für den Turnwettkampf hatten sich sechs Turner und eine Turnerin angemeldet. Hier konnte oder besser gesagt musste man aus den Sportbereichen Geräteturnen, Leichtathletik, Spiele oder Gymnastik/Aerobic drei Disziplinen auswählen. Und die Stetter schlugen sich wacker im Wettkampf, denn als Geräteturner in der Leichtathletik mit zu halten ist nicht ganz einfach ;). Darum – mitmachen und „debii si“ kommt vor dem Endresultat. Für André gab es in der Kategorie Aktive mit Rang 23 noch eine Auszeichnung, weitere Plätze belegten Fabian 63., Cindy 74., Martin 89., Tim 94., Mike 98. und Guido bei den Aktiven 35+ Rang 20. Auch am Start war das noch gesunde Team vom Aerobic zu Zweit. Sie freuten sich vor toller Kulisse ihre Choreo präsentieren zu dürfen und waren mit der Endnote von 9.05 und dem vierten Rang (2. Rang bei den Paaren) sehr zufrieden.

Allen Wettkämpferinnen und Wettkämpfern herzliche Gratulation und den angereisten Fans danke für eure wertvolle Unterstützung.

Damit jeweils ein Verein überhaupt an einem Turnfest teilnehmen kann, braucht es immer fleissige Helfer die als Kampfrichter oder Wertungsrichter fungieren – in Muri werden so 30‘000 Stunden freiwillige Helfereinsätze geleistet. Darum ein grosses Danke den Helferinnen die fürs Art of GeTu am ersten Wochenende im Einsatz standen, Kerstin, Jessy, Daniela und Conny.

Der STV Stetten wird nun am 24. Juni 2017 erneut nach Muri reisen, dann bestreiten die Aktiven ihren 3-teiligen Vereinswettkampf in der 3. Stärkeklasse. Zuschauer sind herzlich willkommen. Die Startzeiten findet man via KTF17 App oder unter www.stvstetten.ch.