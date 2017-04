Auch das gibt’s im ACB noch!

Pünktlich nach Programm fuhr der Zug in Wohlen ab. In Lenzburg hiess es umsteigen in den Inter Regio 2258. Ohne Halt erreichten wir Aarau. Hier kamen die letzten Teilnehmer zu unserer Gruppe, die nun 27 Personen zählte. Im überfüllten Bus erreichten wir nach 16 Min. Fahrt die Passhöhe Staffelegg. Wolkenlos präsentierte sich der Himmel. Auf einem schmalen Kiesweg, neben der Strasse, wurde die Wanderung aufwärts unter die Füsse genommen. Bei Pkt. 659 wurde nach links Richtung Hard in einen Feldweg abgezweigt. Bald wurde, im Wald, der höchste Pkt. 727m unserer Wanderung erreicht. Nach einer Std. unterwegs war der «Bananenhalt» fällig. Wir hatten» Älmhard « erreicht. Ein schöner Platz mit Tischen und Bänken lud zum Verweilen ein. Weiter marschierten wir an der Buechmatt vorbei hinauf zum Linnerberg. Vom Aussichtspunkt erblickte man, unter anderem im Tal, Schinznachdorf mit der Grossgärtnerei Zulauf, Aare, Schinznach- Bad und weitere schöne Dörfer und Hügel. Der Abstieg führte uns zur berühmten Linde von Linn hinunter. Ein kalter Wind blies. Wir verschoben den Mittagshalt auf einen windstillen Platz. Im lichten Wald «Wildacher» liessen wir uns, weit zerstreut, zum Picknick nieder. Der Weiterweg führte über vier Linden, Tiefgrueb, auf dem Panoramaweg via Buhalden, nach Brugg. Bei einem herrlichen Aussichtspunkt oberhalb Brugg wurde nochmals ein Halt eingeschaltet, um die wundervolle Aussicht auf Brugg zu geniessen. Auf einem Weg mit Kopfsteinpflaster stiegen wir steil hinunter ins Städtchen Brugg. Wir bestaunten beim Durchmarschieren das schöne Städtchen, aber auch wir, die vielen Wanderer, wurden von den Passanten begutachtet. In der Bahnhofunterführung entdeckten einige eine Glace- Kühlbox, aus der einige Glacestengel den Besitzer wechselten. Mit fast eine halben Std. Vorsprung standen wir auf dem Bahnsteig in Brugg. Das gab’s im ACB schon lange nicht mehr, eine 4 stündige Wanderung ohne einmal einzukehren. Der Startkaffee auf der Staffelegg fiel aus, da bereits eine andere Gruppe vor uns das Restaurant reserviert hatte, Das Hotel auf dem Bözberg war geschlossen und in Brugg war die Zeit zu kurz, um den vorgesehenen Zug nach Wohlen zu erreichen.

Der Tourenleiter Thomas Vasko hatte eine schöne, abwechslungsreiche Wanderung ausgesucht. Herzlichen Dank für die Organisation