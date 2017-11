Doch nicht nur die Herren aus Bazenheid stöckelten zu viel, auch die Limmattaler liessen sich immer wieder darauf ein und so traf es Luraschi mit der ersten Strafe für das Heimteam. Toggenburg zog nun sein Powerplay auf, doch Ladner und Küng dachten nicht daran ein Tor zu bekommen, eher daran eines zu schiessen. So legte Ladner in der 16. Minute den Ball auf Küng, welcher den wohl sehenswertesten Treffer an diesem Abend schoss.

Durchschnaufen nach Traumtor

In Unterzahl zimmerte Küng den Ball Backhand in die weite obere Ecke. Die Zuschauer riss es von den Sitzen und man munkelt, dass der eine oder andere seit da seinen ganz eigenen Jubel hat. Nach diesem Traumtor, konnte man in der ersten Drittelspause durchschnaufen und sich wieder konzentrieren.

Im zweiten Drittel fasste sich der zurückgekehrte Gitonga ein Herz und erzielte innert kurzer Zeit zwei Tore für die Limmattaler. Mit einem Weitschuss erwischte er den gegnerischen Torhüter zwischen den Beinen und nach einem Sololauf über das ganze Feld schloss er eiskalt ab.

In dieser Druckphase der Zürcher konnten auch die Toggenburger noch einmal reüssieren und netzten nach einem Ballgewinn in der Limmattalerzone eiskalt ein. Die Antwort darauf fanden das Sturmduo Wittwer und Benz, welche beide noch ein Tor erzielten und somit ging das Heimteam mit einer komfortablen 7:2 Führung in die zweite Drittelspause.

Strakes Powerplay

Ins 3. Drittel konnten die Zürcher mit einem Powerplay starten, welches Benz zur 8:2 Führung nutzte. Der Rest des Drittels ist schnell erzählt, die Limmattaler mussten nicht mehr und die Toggenburger konnten nicht mehr.

Mit einem Konter und einem über den Kampf erzwungenen Tores, konnte die United noch zweimal jubeln und betrieb so Resultatkosmetik. Somit endete dieses Spiel mit 8:4 für das Heimteam und der 7. Sieg in Serie konnte eingefahren werden.

Nun hiess es sich schnell erholen und am Sonntag gegen die Vipers die nächsten 3 Punkte zu holen.